WRC | la nuova stagione al via | il Rally di Montecarlo in diretta su DAZN

(Di martedì 22 gennaio 2019) La 47esima edizione del mondialeè alle porte. Il nuovo campionato iridato partirà infatti tra due giorni con la prima delle 14 tappe complessivamente previste, per concludersi poi a novembre in Australia. Un appuntamento riguarderà anche l’Italia e sarà ad Alghero per il sedicesimodi Sardegna fissato a metà giugno. Da sei anni di fila il pilota francese Sebastien Ogier è il campione del mondo in carica, mentre il titolo costruttori è detenuto dalla Toyota. Come da tradizione dall’istituzione stessa del WorldChampionship (1973), anche la prima tappa stagionale del 2019 si svolgerà sulle tortuose strade dell’Alta Savoia che ospitano ildi Monte Carlo. Corsa unica in prestigio e fascino voluta nei primi anni del ‘900 dal Principe Alberto I.di Monte Carlo insuL’87°e Automobile Monte Carlo è in programma dal 24 al 27 gennaio. Uomini ed ...