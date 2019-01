Clima | i tentativi di limitare l’aumento delle temperature stanno fallendo

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Una ricerca del World Resources Institute ha scoperto che idil’aumento: il mondo starebbe perdendo la “migliore occasione” per scongiurare gli effetti dei cambiamentitici e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020. Si registrano già pesanti conseguenze come tempeste, siccità e inondazioni provocate dall’innalzamento dei livelli dei mari, e le emissioni di gas serra continuano a crescere globalmente. Nel report si rileva che alcuni progressi sono stati compiuti nelle energie rinnovabili e nella finanza green, ma in molti altri settori il si parla di misure “insufficienti“. Al centro dell’analisi i combustibili fossili: il carbone, si è rilevato, continua purtroppo ad accrescere la propria quota di produzione di energia.L'articolo: idil’aumento ...