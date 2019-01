Cina | crescita ai minimi dal 1990 | più che la guerra dei dazi con Usa | è l’erosione dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) “Il conflitto-Usa sta cominciando a influenzare l’economia cinese, ma l’impatto è ancora gestibile”. Lo ha dichiarato lunedì Ning Jizhe, direttore dell’Istituto nazionale di statistica (NSB), all’annuncio dei dati economici per il 2018. Nel quarto trimestre il Pil cinese è cresciuto del 6,4% – in calo rispetto al 6,5% dei precedenti tre mesi – trasndo verso il basso le stime complessive per l’anno appena concluso. Nel 2018, l’economia cinese ha riportato un tasso didel 6,6%, il peggiore dal. Sebbene in linea con gli obiettivi del 6,5% stabiliti a inizio anno, i numeri dimostrano un calo trasversale degli indici, dall’export agli investimenti infrastrutturali, fatta eccezione per i servizi e la produzione industriale, leggermente in ripresa. A preoccupare è soprattuttodei consumi interni, il segmento su cui Pechino ...