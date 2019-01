C’era una volta la cupola

In Italia oltre 1 - 3 milioni di bambini sono a rischio denutrizione : Helpcode lancia la campagna “C’era una volta la cena” : In Italia, sono circa 1 milione e 300 mila i minori[1] che vivono in condizioni di povertà assoluta non riuscendo ad alimentarsi in modo adeguato. E la malnutrizione infantile apre la strada – contrariamente a quanto si pensi – all’obesità: infatti, 1 bambino su 3 in Italia è in sovrappeso o obeso a causa di abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita sedentario. Per garantire il giusto sostegno alle famiglie con bambini in ...

Gwyneth Paltrow ha rivelato che C’era anche l’ex Chris Martin durante la luna di miele con il nuovo marito : Lo scorso settembre aveva sposato Brad Falchuk The post Gwyneth Paltrow ha rivelato che c’era anche l’ex Chris Martin durante la luna di miele con il nuovo marito appeared first on News Mtv Italia.

C’erano una volta le macchine ‘nude’. Ora sapreste smontare la vostra sveglia? : “Ma a cosa serve oggi la matematica?”. Da sempre mi sento fare questa domanda. Mi chiedo come mai sia così diffuso il distacco del grande pubblico da una disciplina tanto pervasiva. Penso che la faccenda venga da lontano, quindi oggi prendo l’argomento alla larga, rimandando lo specifico della matematica a un prossimo post. Detto in breve, credo che la nostra società abbia sviluppato una sorta di pudore nel mostrare gli ingranaggi, i dettagli ...

Inter-Napoli - in un audio il racconto di un ultras : “C’era uno a terra morto - gli interisti ci hanno chiesto una tregua” : Un audio “senza censure” che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull’episodio. L’audio era circolato nel pomeriggio di venerdì su un sito degli ultras napoletani, dove però alcuni nomi dei ...

A febbraio 2019 tornano Il commissario Montalbano e C’era una volta Vigata : programmazione e anticipazioni : Sarà un inizio d'anno intenso per gli appassionati delle opere del maestro Andrea Camilleri: Rai1 trasmetterà infatti Il commissario Montalbano e C'era una volta Vigata per tre lunedì consecutivi all'insegna del mistero nel mese di febbraio 2019. La programmazione dei due nuovi film di Montalbano e del secondo film della serie C'era una volta Vigata occuperanno i lunedì di febbraio del palinsesto di Rai1, a partire dalla prima settimana dopo ...

C’era una volta in America film stasera in tv 29 dicembre : cast - trama - streaming : C’era una volta in America è il film stasera in tv sabato 29 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV C’era una volta in America film stasera in tv: cast La regia è di Sergio Leone. Il cast è composto da Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, ...

C’era una volta il West : E "C'era una volta il West", il film di Sergio Leone che uscì cinquant'anni fa, lo raccontò benissimo

Lazio-Eintracht - la paura dei commercianti : “C’era una sorta di caccia al tedesco” : Lazio-Eintracht Francoforte si sta giocando in questi minuti all’Olimpico, una gara preceduta da scontri furenti caccia al tifoso tedesco da parte degli ultras biancocelesti nella zona del teatro Olimpico prima dell’inizio della partita Lazio-Eintracht Frankfurt. A quanto riferito da alcuni commercianti del quartiere, supporter della Lazio, il cappuccio calato sulla testa e in stato di evidente alterazione, hanno fatto ...

C’era una volta il cinema di impegno politico : L’uscita in sala di Santiago, Italia, il documentario di Nanni Moretti sulla storia del colpo di stato in Cile negli anni ‘70 e la reazione dell’Italia all’esodo degli oppositori al sistema di Pinochet, rispolvera un genere sempre meno praticato dal nostro cinema, il film politico. E proprio nel farlo con stili e punti di vista così classici da suonare, per Moretti in primis, come pura nostalgia, non fa che ricordarci come un certo tipo di ...

C’era una volta Roma… “L’Acheropita” : La Vergine Maria e gli Apostoli chiesero all’evangelista Luca di dipingere il volto del Cristo per far si che potesse essere venerato da tutti i fedeli. Luca, orgoglioso e lusingato della richiesta, accettò senza indugio, ma nel momento in cui andò ad iniziare il suo lavoro, vide che la tela era stata già dipinta. Secondo un’antica leggenda, furono gli angeli a mettere mano all’opera, realizzando qualcosa di unicamente meraviglioso….il ...

Enrico Ruggeri : “L’Anticristo controlla il mondo. Una volta C’era John Lennon - ora gli One Direction : non è un caso” : “Chi è L’ Anticristo al quale ha dedicato l’ ultimo album dei Decibel?”, chiedono a Enrico Ruggeri. “Sono i veri potenti che indirizzano le sorti del mondo”, risponde lui. L’occasione doveva essere il lancio del nuovo album dei Decibel, ma poi l’intervista del cantante a La Verità si è trasformata in un discorso sull’Anticristo, a cui deve il titolo appunto il disco. “Il primo a ...

Daniele Bossari : “Una notte di luna piena durante un rituale a Bali sono stato sollevato da qualcuno che fisicamente non C’era” : “Ci trovavamo in spiaggia una notte di luna piena per riprendere un rituale. Io ero sdraiato in attesa del mio turno, quando mi sono sentito afferrare sotto le ascelle, e sollevare di peso da qualcuno che fisicamente non c’era. Subito dopo sono entrato in una sorta di trance, e ho sentito la testa che mi girava fortissimo”. Inizia così l’inquietante racconto che Daniele Bossari ha fatto in un’intervista a Mistero Magazine ...

C’era una VOLTA ROMA…“Notte di San Lorenzo” : Alza gli occhi al cielo ed esprimi un desiderio. E’ il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e le stelle cadenti saranno protagoniste di questa magica notte. La storia di questa ricorrenza è molto antica ed unisce la scienza con la religione, in un suggestivo racconto. Le stelle cadenti che vediamo anche ad occhio nudo in questa notte d’agosto, sono in realtà le Perseidi, uno sciame di meteore che attraversano la Terra durante il periodo estivo. ...

C’era una VOLTA ROMA… “Convento di Trinità dei Monti” : L’anamorfismo è un effetto di illusione ottica per cui una immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando da una posizione precisa. Ci troviamo nel Convento di Trinità dei Monti, fondato da S.Francesco di Paola nel 1464, uno dei complessi sacri più affascinanti ed insoliti di Roma. Al suo interno si nasconde un insieme di capolavori d’arte nel quale è possibile ...