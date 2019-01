Shiver Entertainment si occuperà dello sviluppo di Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch

eurogamer

: #MortalKombat11: la versione Switch sarà sviluppata da Shiver Entertainment. - Eurogamer_it : #MortalKombat11: la versione Switch sarà sviluppata da Shiver Entertainment. - yessgameit : Shiver Entertainment è a lavoro sulla versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 11: Negli… - yessgameit : Shiver Entertainment è a lavoro sulla versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 11 -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) NetherRealm Studios ha rivelato più dettagli su11 nel corso dell'evento reveal ufficiale che si è tenuto il 17 gennaio. In una recente intervista con GameRevolution, riportata da Dualshockers, abbiamo appreso qualcosa in più sul porting perSecondo Trevor Traub, produttore di11, il gioco susta venendo su bene e ha apprezzato il Joy-Con più di quanto pensasse. Alla domanda su come eseguire il downgrade per farlo girare su, Traub afferma che ci sono "riduzioni speciali delle geometrie" che vengono eseguite per garantire che il gioco funzioni senza intoppi.Apparentemente, "il prodotto finale è in realtà davvero fantastico." Spiega che il gioco non ha uno SKU principale ed è co-sviluppato da: "lo stanno sviluppando contemporaneamente a noi, quindi è una sorta di co-".Read more…