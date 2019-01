Rinnovo di Icardi al 100%

Inter - Wanda Nara apre 'Rinnovo contratto Icardi al 100 ' : MILANO - Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. 'C'è ...

Inter - la verità di Wanda : "Io e Icardi non abbiamo mai chiesto il Rinnovo" : Il caso rinnovo-Icardi fa ancora discutere e a Tiki Taka , in onda su Canale 5, Wanda Nara ha voluto fare chiarezza: "Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Mi fanno passare per stronza, ma ...

Inter - Marotta sul Rinnovo di Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme' : Marotta spazza i rumors delle ultime settimane e blinda Mauro Icardi. Il rinnovo del contratto del capitano argentino dell'Inter sembra sia soltanto questione di ore. L'annuncio dell'amministratore delegato è arrivato al termine della gara contro il Sassuolo (finita 0-0). Società e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo con il bomber nerazzurro che sembra aver scacciato le sirene tentatrici provenienti dalla Spagna (Real Madrid) e ...

Inter - Beppe Marotta si scopre sul mercato : dal Rinnovo di Icardi all’arrivo di Godin : Beppe Marotta ha parlato del possibile approdo di Godin all’Inter, così come del rinnovo agognato di Icardi “rinnovo di Icardi discusso? Discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c’è alcun dubbio che lui rimanga qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si tratta solo di mettere le firme“. Beppe Marotta, parlando ai microfoni di Dazn, ha chiuso ogni chiacchiera in merito al rinnovo con ...

A San Siro c'è il Sassuolo - ma la testa è al Rinnovo di Icardi : Che non smette mai di inviare al mondo messaggi criptici sui social. Come l'ultimo: 'Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le pa…', le sue ultime ...

Inter - Ennesimo Tapiro d'Oro per Wanda Nara : la Wags si sbilancia sul Rinnovo di Icardi : Wanda Nara ha ricevuto un altro Tapiro d'Oro, la Wags raggiunta da Valerio Staffelli a causa dell'incertezza del rinnovo con l'Inter del marito Mauro Icardi Un tira e molla infinito quello tra Mauro ...

Inter – Ennesimo Tapiro d’Oro per Wanda Nara : la Wags si sbilancia sul Rinnovo di Icardi : Wanda Nara ha ricevuto un altro Tapiro d’Oro, la Wags raggiunta da Valerio Staffelli a causa dell’incertezza del rinnovo del marito Mauro Icardi con l’Inter Un tira e molla infinito quello tra Mauro Icardi, l’Inter e Wanda Nara per il rinnovo dell’argentino con il club nerazzurro. Tante le chiacchiere sull’argomento, che vorrebbero l’attaccante tentato (magari) da qualche altra squadra, ma poche le ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara : “Mi piace chi parla in faccia” : Rinnovo Icardi Wanda – La telenovela Wanda Nara-Inter per il Rinnovo di Mauro Icardi non sembra essere vicina alla conclusione. La moglie-manager del capitano nerazzurro, che già nelle scorse settimane aveva provocato la società, ha lanciato oggi un messaggio criptico sui social. -> Leggi anche Rinnovo Icardi, Moratti: “Ha diritto ad un ingaggio più alto” Rinnovo […] L'articolo Rinnovo Icardi, Wanda Nara: “Mi piace chi ...

Inter - oggi l'incontro per il Rinnovo di Icardi : il club vuole togliere la clausola : Parte oggi la trattativa per il rinnovo del capitano, distanza tra richiesta e offerta e nodo sulla clausola rescissoria

Rinnovo Icardi - Wanda Nara manda un messaggio all’Inter : In casa Inter continua a tenere banco il Rinnovo dell’attaccante Mauro Icardi, l’accordo tra le parti al momento sembra molto lontano. La moglie del calciatore già nelle scorse settimane aveva punzecchiato il club nerazzurro, oggi ha deciso di mandare un messaggio sui social. ‘‘Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le palle”, ha scritto in un post su Instagram, ...

Inter - settimana prossima incontro con Icardi per il Rinnovo : In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al possibile rinnovo di Mauro Icardi. Nelle scorse settimane si erano sparsi dei rumors secondo cui le parti fossero arrivate alla rottura, con le dichiarazioni della moglie e agente, Wanda Nara, secondo cui ci fosse ancora molta distanza tra domanda e offerta. Cosa che poi è stata confermata dallo stesso Maurito sui propri profili social. Ora sembra esserci un'apertura importante visto ...

Inter - il Rinnovo di Icardi è lontano : tutto rinviato a febbraio? : Dopo che la sua storia ha fatto il giro del mondo e dei social, infatti, il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, è Intervenuto per aggregarlo a una scuola calcio e permettergli così di assistere ...

Rinnovo Icardi - domani l’incontro tra l’Inter e Wanda : Rinnovo Icardi, punto di svolta? – Il gran giorno sembra essere arrivato. domani, venerdì 18 gennaio, ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza dell’Inter, capitanata da Marotta e Ausilio, e Wanda Nara, la moglie-agente del capitano nerazzurro. Dopo settimane di dichiarazioni, uscite più o meno condivisibili (specialmente della signora Icardi) e gossip vari, le […] L'articolo Rinnovo Icardi, domani l’incontro tra l’Inter e Wanda proviene ...

Rinnovo Icardi - domani il grande giorno : incontro tra Wanda Nara e l’Inter : Rinnovo Icardi, domani i vertici dell’Inter incontreranno l’agente del centravanti, la compagna Wanda Nara Inter, domani sarà il tanto agognato giorno dell’incontro tra la dirigenza nerazzurra e Wanda Nara per il Rinnovo di Mauro Icardi. Una data tanto attesa dai tifosi interisti che fremono per conoscere il futuro del proprio capitano, alla ricerca di un accordo economicamente più corposo. Marotta ha tranquillizzato ...