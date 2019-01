Perché sostengo Roberto Giachetti al Congresso Pd

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Credo che sia giunto il momento di porsi questa domanda. Credo che lo debbano fare tutti coloro che hanno sostenuto Matteo Renzi prima e durante la sua "scalata" al Partito Democratico. Tutti coloro che lo hanno sostenuto nel tentativo, riuscito solo in parte, di governo, di innovazione e modernizzazione di questo Paese: "Perché lo avete fatto?""Credete sul serio che dire sì al cambiamento, al governo della globalizzazione, alla necessità di redistribuzione dei diritti, all'idea che diritti sociali e diritti civili non siano concetti contrapposti, al fatto che la parola "sicurezza" nelle sue diverse connotazioni debba tornare nel vocabolario della sinistra, all'idea che dare opportunità alle persone in difficoltà significhi renderle libere, mentre offrire loro unicamente assistenza (che non deve mancare) significhi mantenerle in uno stato di ...