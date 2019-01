Deputata M5s vive in casa popolare ma ' nasconde' raddoppio del reddito

ilgiornale

(Di lunedì 21 gennaio 2019)in una, paga 155 euro d'affitto ma è una parlamentare eletta col M5S. LaCeleste D"Arrando di Collegno, in provincia di Torino, risulta ancora residente nell'appartamento della madre alle medesime condizioni di quando lavorava in un call center.Ora, dopo una serie di controlli, è stata richiamata dall"Agenzia delladi Torino per aver celato la sua nuova "situazione reddituale". All'ente risultava che la D'Arrando guadagnasse ancora 7500 euro all'anno, ossia quanto dichiarava nel 2017 quando ancora non era parlamentare. Ma dal 4 marzo 2018 la sua vita è cambiata e le sue entrate sono raddoppiate passando a oltre 13mila euro. Nulla di tutto questo, però, è stato dichiarato all'Atc che le ha annunciato un aumento di 180 euro del canone d'affitto, congiuntamente alla richiesta di pagare anche i mille euro di arretrati e di aggiornare la propria posizione ...