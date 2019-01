Napoli-Lazio 2-1, il più bel Napoli del campionato

ilnapolista

(Di domenica 20 gennaio 2019) Due pali e due traverse Due gol e quattro legni per il; una rete per la. Ildi Ancelotti batte i biancocelesyi di Inzaghi in quella che è forse la vittoria più bella ininsieme con il 3-2 al Milan alla seconda giornata. Bella perché conseguita con una formazione ampiamente rimaneggiata:costretto a giocare senza Koulibaly, Allan, Hamsik e Insigne. E perché gli azzurri hanno giocato una partita su ritmi alti, sempre propositiva. Il punteggio sarebbe potuto essere molto più largo se la fortuna fosse stata più clemente con gli azzurri che hanno colpito quattro legni: due con Milik, uno con Fabian Ruiz e uno con Callejon. Nel finale un po’ di sofferenza dopo il gol di Immobile. La, anche se rimasta in dieci uomini, non si è mai arresa. In undici contro dieci, Ancelotti non ha mai rinunciato ad attaccare. Ha fatto entrare Verdi al posto di ...