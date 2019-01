Trump dichiara che il Messico non fa niente per fermare i migranti

Trump non dichiara emergenza nazionale : ANSA, - NEW YORK, 11 GEN - Donald Trump non dichiarerà "così velocemente l'emergenza nazionale" con la quale potrebbe ottenere i fondi per il muro il Messico. Lo afferma il presidente americano nel ...

Usa - Trump pronto a dichiarare emergenza nazionale su migranti per finanziare il muro : Durante la non casuale visita a McAllen, la cittadina del Texas dove dovrebbe passare il primo segmento del muro, Trump ha spiegato di "essere pronto, se necessario, anche a dichiarare lo stato di emergenza nazionale" sul caso migranti. Questo gli permette di scavalcare il congresso per finanziare l'opera ma per molti potrebbe voler dire usare fondi destinati ad altre emergenze.Continua a leggere

Trump dichiara guerra alla Fed : "È l'unico problema dell'economia Usa" : ' l'unico problema della nostra economia è la Fed. Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini '. ' La Fed ...

Sanità - USA : l’Obamacare dichiarato incostituzionale - Trump esulta : Un giudice federale del Texas ha dichiarato incostituzionale l’Affordable Care Act, la riforma sanitaria voluta da Barack Obama (Obamacare): la sentenza è destinata, con ogni probabilità, ad essere oggetto di un ricorso alla Corte Suprema. Accogliendo il ricorso di una ventina di governatori e attorney general di Stati repubblicani, il giudice ha stabilito che il cosiddetto ‘mandato individuale’, la misura che impone ad ogni ...

Sisma Alaska - Trump dichiara emergenza : 05.21 Il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Alaska colpita da un Sisma magnitudo 7.0, sboccando così gli aiuti federali. Lo ha reso noto la Casa Bianca precisando che il presidente ha ordinato al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e alla Fema (la protezione civile Usa) di coordinare la distribuzione degli aiuti federali.

Michael Cohen - l’ex avvocato di Trump - si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo all’indagine sulla Russia : Michael Cohen, l’ex avvocato di Donald Trump e persona importante nell’indagine sui rapporti tra il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia, si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo alle trattative per