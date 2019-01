Rimborsopoli in Regione tre lecchesi condannati

laprovinciadilecco

: #lecco #Rimborsopoli in #RegioneLombardia tre lecchesi condannati - laprovinciadilc : #lecco #Rimborsopoli in #RegioneLombardia tre lecchesi condannati - randa_sir : RT @Iperbole_: Il capogruppo della #Lega in Senato, Romeo, e Ciocca (quello che gettò la scarpa sui documenti di Moscovici che bocciavano l… - d_granuzzo : RT @alexiattoni: Spese pazze e rimborsi gonfiati in Regione Lombardia. Senza dimenticare i 23 milioni spesi da Maroni per i tablet per l'in… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ci sono anche tretra i 52 ex consiglieri regionaliin primo grado dal Tribunale di Milano, a vario titolo per i reati di peculato e truffa, nell'ambito dell'inchiesta nota come '...