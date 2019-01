Presentato l' anno culturale di Anzio | ecco i numeri del Museo civico

L'anno che verrà - come si è Presentato sul palco Amadeus : "Perché c'è il circo su Raiuno e su Raitre?" : "Perché la Rai trasmette il circo su Raiuno e Raidue?". Se lo chiede più di qualche telespettatore sui social e il motivo dell'ironia è presto detto. Amadeus conduce L'anno che verrà sulla rete ammiraglia, e contemporaneamente sul terzo canale va in onda l'altrettanto tradizionale spettacolo circens

Strage di Erba - Rosa e Olindo hanno Presentato una denuncia per distruzione di reperti : Olindo Romano e Rosa Bazzi, già condannati in via definitiva all'ergastolo per la Strage di Erba, nelle scorse settimane, hanno presentato una denuncia per "distruzione di reperti mai analizzati". A confermarlo è la stessa Procura di Como. I due coniugi sono accusati di aver ucciso, la sera dell'11 dicembre 2006, Raffaella Castagna, il suo bimbo Youssef Marzouk (di soli 2 anni), la madre Paola Galli e Valeria Cherubini (una vicina di casa). La ...