Jump Force | vediamo in azione il giovane Boruto Uzumaki

Nuovi screenshot di Jump Force mostrano come Boruto Uzumaki sarà parte del roster : Boruto Uzumaki entrerà a far parte dei combattenti di Jump Force per combattere al fianco di Naruto, riporta Dualshockers.come possiamo vedere infatti, sono state condivise alcune immagini di gioco nelle quali ci viene mostrato proprio Boruto all'azione. Anche altri personaggi dell'universo di Naruto sono già stati rivelati e faranno parte del gioco: Kakashi, Gaara, e Kaguya sono stati infatti recentemente annunciati.Ebbene in questa serie di ...

Interessati a Jump Force? Potrete provarlo grazie a una serie di sessioni open beta : Bandai Namco Entertainment Europe terrà una open beta di Jump Force da venerdì 18 gennaio a domenica 20 gennaio. La open beta darà ai giocatori accesso al versus mode online, nel quale sarà possibile giocare nei panni di uno dei 17 personaggi del gioco, combattere in cinque differenti stage e testare la lobby online usando sei avatar pre-creati.I giocatori possono precaricare la open beta su Xbox One o PlayStation 4 dal 17 gennaio.Gli orari ...

Jump Force : il nuovo trailer svela maggiori dettagli sulla storia : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato un nuovo trailer con ulteriori dettagli sulla modalità storia del suo prossimo titolo Jump Force, già provato in anteprima per voi.Una fusione improvvisa del mondo Jump con quello reale ha scatenato il caos sulla Terra, mentre alcuni invasori malvagi stanno seminando panico e distruzione.Per affrontare questa nuova minaccia, il Direttore Glover ha formato una squadra di eroi, chiamata Jump Force, ...

Asta di Black Clover si unisce al roster ufficiale di Jump Force : E la trama di Black Clover segue pressappoco l'incipit di molti shonen, con Asta che nasce privo di qualsivoglia abilità magica , in un mondo dove invece la magia fa parte del vivere quotidiano. ...

Jump Force : direttamente da Dragon Ball saranno presenti Cell e Junior : Bandai Namco Entertainment America ha annunciato oggi che Cell e Junior (Piccolo), saranno presenti in Jump Force in veste di lottatori.Come riporta Dualshockers, senza tenere conto di Freezer, Cell è forse l'antagonista più amato in Dragon Ball Z, anche Junior è molto apprezzato dai fan. Bandai Namco ha accompagnato l'annuncio pubblicando alcune immagini in cui possiamo notare una cura dei modelli niente male, seppure per certi versi i due ...