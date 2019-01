Il futuro è roseo | anzi rosè

Algeria - boom delle nascite. Ma il futuro non sembra così roseo : di Luigi Manfra* L’Algeria è un Paese di giovani? Sembrerebbe di sì, gli individui con meno di 25 anni sono infatti 18,8 milioni, pari al 45% della popolazione, mentre quelli sotto i 30 anni arrivano addirittura al 55% del totale. Questo fenomeno è il risultato dell’incremento del numero delle nascite, passato dai 2,2 figli per donna nel 2002 ai 3,1 nel 2017. Alla stessa data Marocco e Tunisia, Paesi simili per cultura e struttura sociale, ...