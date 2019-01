Calcio in tv | le partite di sabato

Serie A Calcio - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN. Il programma completo : Da sabato 19 a lunedì 21 gennaio si svolgerà la ventesima giornata della Serie A di calcio. Dopo la sosta invernale, si torna in campo anche in campionato con il primo turno del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà sabato alle 15.00 con Roma-Torino, sfida di alta classifica con i giallorossi pronti a tornare in corsa per la Champions League. Alle 18.00 ci sarà Udinese-Parma, mentre alle 20.30 l’Inter ospiterà a San Siro il ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Le partite contro Cile e Galles ci serviranno per migliorare la nostra esperienza internazionale” : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

I pronostici di CalcioWeb - le partite di domenica 13 gennaio : La Serie A è ferma ma altre squadre in campo, in particolar modo grande interesse per quanto riguarda la Coppa Italia, match interessanti in particolar modo in campo Inter e Napoli. Ma non solo altre partite pronte a regalare spettacolo, nel dettaglio si giocano le partite valide per la Premier League, per la Ligue 1 e per la Liga. Ecco i pronostici di CalcioWeb per la giornata di domenica 13 gennaio. I pronostici di ...

Calcio in tv : le partite di domenica : Il pomeriggio di Sky Sport Uno e Sky Sport Football prevede due incontri di Premier League: alle 15,15 si affrontano Everton e Bournemouth con la voce di Paolo Ciarravano, alle 17,30 l'attesa ...

Coppa Italia Calcio - calendario ottavi di finale : orari e date di tutte le partite. Come vederle in tv gratis e in chiaro e in streaming : Il campionato della Serie A di calcio è fermo, ma nel fine settimana ecco la Coppa Italia, che manda in scena gli ottavi di finale, spalmati su tre giornate. Si giocheranno infatti le gare in programma tra sabato 12 e lunedì 14. Entreranno finalmente in gioco le otto squadre teste di serie, esentate dai quattro turni preliminari. Sabato si inizia con Lazio-Novara, per dare due giorni di respiro al manto dell’Olimpico, poi sono in programma ...

CalcioMERCATO INTER / Ultime notizie - tutto su De Paul : Pinamonti o Vanheusden come contropartite : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Streaming Calcio : i migliori siti per seguire le partite : Abbiamo raccolto in questa guida i migliori siti di Streaming calcio. Questi siti funzionano tutti in modo davvero molto simile fra loro: c’è di solito una homepage con gli eventi che sono disponibili in diretta e leggi di più...

Violanza stadi - Salvini ribadisce : 'Stop partite è sconfitta del Calcio' : 'Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio'. Lo ribadisce su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Calcio - l’Inter non farà ricorso : 2 partite a porte chiuse. Chiesto il permesso di fare entrare i bambini : L’Inter non farà ricorso in merito alle due partite casalinghe che dovrà giocare a porte chiuse dopo i fischi razzisti rivolti a Koulibaly durante la sfida contro il Napoli. La società ha comunicato di avere accettato la sanzione e dunque non ci saranno spettatori sugli spalti in occasione delle partite contro il Benevento (domenica 13 gennaio, Coppa Italia) e contro il Sassuolo (sabato 19 gennaio, Serie A). I nerazzurri hanno però Chiesto ...

'No alle partite in notturna' - ma il mondo del Calcio si ribella : E che dire di una Coppa del mondo, quella dell'edizione del 2022 che verrà, per la prima volta dopo 92 anni, giocata in Qatar nei mesi invernale e non a giugno e luglio come da tradizione? Dunque, ...

Calcio - Matteo Salvini : “Sono per tornare alle trasferte collettive. Sospensione delle partite? Meglio prevenire e responsabilizzare : “Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e mini-van. Il tema della Sospensione delle partite è scivoloso perché è un funzionario del Ministro dell’Interno che si prende l’onere di dire sì o no. Poi si rischia di mettere in mano a pochi il destino di tanti, e chi decide il criterio di discriminazione? Preferisco prevenire e ...

Calcio - Salvini : i cori? Sospendere le partite non è la soluzione : Roma, 7 gen., askanews, - 'Sospendere una partita chiudere uno stadio o una curva è la sconfitta del Calcio' e sarebbe una 'resa per lo Stato'. Lo ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al ...