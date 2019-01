Scenografia Sanremo 2019 | palco | coreografia e autrice

Sanremo 2019 - la Scenografia di Francesca Montinaro? : Manca poco più di un mese alla prima serata di Sanremo 2019 e sono già iniziati i lavori al Teatro Ariston per l'allestimento della nuova scenografia . Stando a indiscrezioni giunte via Twitter, la scenografia di Sanremo 2019 sarebbe firmata da Francesca Montinaro, già autrice della scena di Sanremo 2013.prosegui la lettura Sanremo 2019 , la scenografia di Francesca Montinaro? pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2019 10:03.

Al via i preparativi per il Festival di Sanremo 2019 - l’Ariston chiude per l’allestimento della Scenografia : A più di un mese dall'avvio del Festival di Sanremo 2019, nella città dei fiori iniziano i preparativi. Il Teatro Ariston di Sanremo, che accoglierà le cinque serate della kermesse canora, chiude per consentire l'allestimento della laboriosa scenografia del Festival che solo a febbraio verrà rivelata. Stop agli eventi e ai concerti al Teatro Ariston di Sanremo, tutti in calendario al teatro Centrale, al cinema Ritz e nelle sale dell’Ariston ...