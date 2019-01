Diletta Leotta rifatta? La verità del fratello chirurgo estetico

Diletta Leotta - Dagospia la smaschera : sospetto sulla "foto di 10 anni fa". "Ritocchini?" - occhio al dettaglio : O che bello il #10yearschallenge. Tutti/tutte giovani e belli/belle, nell'ormai lontano 2009. Tra chi ha partecipato alla sfida c'è anche Diletta Leotta, che sul suo profilo Instagram ha postato una gallery con 5 scatti di lei 17enne o giù di lì. Sì, molto "giù di li". Perché una delle foto postate

Diletta Leotta rifatta? Parla il fratello chirurgo estetico Mirko Manola : Diletta Leotta è rifatta grazie al fratello chirurgo? Le parole di Mirko Manola Nonostante le varie smentite della diretta interessata, più di qualcuno continua a pensare che Diletta Leotta sia rifatta. Soprattutto perché in famiglia ha un chirurgo estetico, il fratello Mirko Manola. Proprio quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Gente, ci ha tenuto a precisare […] L'articolo Diletta Leotta rifatta? Parla il fratello ...

Diletta Leotta ed il sexy allenamento post-abbuffata - la giornalista smaltisce le calorie della lasagna! [VIDEO] : Diletta Leotta si allena dopo aver cenato con lasagna e pollo alla curcuma: i sexy esercizi eseguiti dalla bellissima giornalista catanese Diletta Leotta si allena con il suo personal trainer a casa. La bellissima giornalista, dopo aver mostrato le sue ricette e la sua cena tra le sue storie Instagram, si mette sotto per perdere le calorie assunte con l’abbondante pasto. Gli esercizi della catanese sono faticosi, ma ...

Diletta Leotta - il duro allenamento della sexy giornalista al rientro dalle vacanze [VIDEO] : Diletta Leotta e l’allenamento ‘domestico’ con l’affezionato personal trainer: la giornalista tra sudore e fatica al rientro dalla vacanza a Dubai Diletta Leotta, al rientro dalla sua vacanza a Dubai, si allena in casa con il suo personal trainer. La bellissima giornalista catanese ha festeggiato il Capodanno negli Emirati Arabi ed è tornata in Italia da pochi giorni. Dopo i bagordi nella lussuosa meta vacanziera, ...

Diletta Leotta - incidente osè durante la diretta in radio : salta il bottone della camicia : Diletta Leotta, la nota conduttrice della piattaforma televisiva dedicata allo sport Dazn, è una donna che può vantare un numero di fan davvero elevato, specie grazie ai social network (Instagram in particolare) su cui è molto attiva. Proprio su questo social la siciliana posta regolarmente foto e video che la ritraggono in ogni ambito e che sono spesso oggetto di apprezzamenti fatti dagli utenti verso la sua bellezza. Diletta Leotta, il bottone ...

Diletta Leotta - diretta in radio via Instagram a luci rosse : salta il bottone - la camicia si apre proprio lì : Anche in radio Diletta Leotta crea scompiglio. Intervenuta negli studi di radio 105, la bella conduttrice di Dazn ha allietato i suoi molti followers con una delle sue Instagram Stories. Cuffie sulle orecchie e camicia viola, con piccolo imprevisto piccante: il bottone si slaccia sul debordante déco

Diletta Leotta gioca a beach golf e manda in delirio i suoi follower : Diletta Leotta si trova in vacanza ad Abu Dhabi e sta facendo impazzire i suoi tanti follower con alcuni scatti sexy e provocanti. La bella giornalista di Dazn, ed ex volto della Serie B targata Sky, ...

Diletta Leotta sexy in costume ad Abu Dhabi : a lezione di golf dalla “spiaggia dell’amore” [VIDEO] : Diletta Leotta e la sexy lezione di golf in costume da bagno nella spiaggia dell’amore ad Abu Dhabi Continua col sorriso la vacanza al caldo di Diletta Leotta: mentre l’Italia fa i conti con un freddo gelido, che ha raggiunto anche le zone più calde della penisola, la sexy giornalista siciliana si gode un po’ di relax prima della ripresa del campionato, ad Abu Dhabi. Tra festeggiamenti, balli e anche un po’ di sano ...

Diletta Leotta sì dà al calcio : palleggi a bordo piscina a Dubai : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse