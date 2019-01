Per Buffon la Juventus di Ronaldo è la favorita in Champions League : A Keylor Navas, probabilmente uno degli estremi difensori più forti del mondo, in estate è stato aggiunto in rosa il belga Thibaut Courtois, che col passare del tempo si è preso i galloni da titolare:...

Champions - Buffon : 'La Juve è la più forte in Champions. Il Psg non ha la sua storia' : Dopo aver lasciato la Juve e l'Italia ho capito che esiste tutto un altro modo di approcciare lo sport, e questo è il Psg. Qui la vita è completamente diversa dall'Italia'. Laudisa: "Higuain-Piatek-...

Prima finale dopo Buffon - Chiellini : 'Juve - voglio alzare più coppe possibili!' : Poco più di mezz'ora alla Supercoppa italiana Juventus-Milan , il capitano bianconero Giorgio Chiellini parla a Rai Sport : 'Bisogna dimostrare in campo, a parole non basta. Dobbiamo stare molto attenti ai dettagli, in una finale un episodio può cambiare tutto: il Milan ha grandi giocatori, dobbiamo rimanere ...

Buffon : “La finale con la Juve è da evitare. Avrei voluto giocare con Ronaldo” : Gianluigi Buffon?, dopo 19 anni di carriera alla ?Juventus?, d'accordo con la società ha deciso di cambiare aria. Vista l'età anagrafica non più verdissima (40 anni), tutti hanno creduto che il portiere fosse pronto a dare l'addio al calcio giocato e invece lui ha deciso di mettersi ancora in gioco. I motivi del suo approdo al PSG L'estremo difensore, ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della sera la sua nuova esperienza al ...

Buffon pronto per un 2019 da urlo : la Champions contro la Juve - poi la politica : Gigi Buffon si approccia al 2019 con la voglia di ottenere il risultato più rincorso negli ultimi anni: la vittoria della Champions Il portiere del PSG Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera delle novità che potrebbero giungere nel nuovo anno per la sua carriera. La voglia di vincere la Champions League è enorme per Buffon, che ci proverà col club francese: ”Incontrare la Juve in Champions? In finale no perché vorrei ...

Buffon : 'La Juve è la migliore in Champions - nessuno vuole incontrarla' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain, torna a parlare della Juventus. Intervistato da Sky Sport dopo il passaggio agli ottavi di finale del club parigino, l'ex portiere e capitano bianconero ha dichiarato: ' Juve la più forte della Champions? Sì, la Juve ha dato delle indicazioni molto ...

Pjanic : 'È la Juventus più forte di sempre. E Chiello è come Buffon' : ... 'Quella di mercoledì , in Svizzera , ndr, è una partita importantissima - ha detto l'ex romanista ai microfoni di Rai Sport -. Il primo posto del girone di Champions League è un obiettivo fissato da ...

