Sanremo | cachet d' oro per i presentatori | 700mila euro per Baglioni | 450 per Bisio | 350

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la scoperta sul cachet da brividi : rispetto all'anno scorso... : Si preannuncia un Festival di Sanremo infuocato, quello che sta per iniziare sotto alla direzione artistica di Claudio Baglioni . Già, perché come è arci-noto, quest'ultimo ha attaccato le politiche sull'immigrazione di Matteo Salvini, mentre il conduttore Claudio Bisio ha detto chiaro e tondo che pa

I cachet dei conduttori del Festival di Sanremo 2019 - sale il compenso di Claudio Baglioni - Virginia Raffaele la meno pagata : Puntuali come le feste comandate, saldi invernali e il carrozzone sanremese a febbraio, a poche settimane dal debutto arrivano le prime indiscrezioni sulle cifre (con annesse polemiche social) dei cachet dei conduttori del Festival di Sanremo 2019 . Stavolta c'è poco da obiettare, in verità, anche se qualcosa su cui sparlare si troverà a prescindere: sale il compenso di Baglioni , come prevedibile e normale visto il successo clamoroso e ...

Festival di Sanremo 2019 - i cachet (astronomici) dei conduttori : Sanremo 2019, manca meno di un mese al Festival della canzone italiana. La kermesse andrà in onda da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio. Ovviamente già non si parla d’altro. Anche quest’anno, come lo scorso anno, il padrone di casa, al teatro Ariston, sarà Claudio Baglioni. Ma al suo fianco non ci sarà di nuovo Michelle Hunziker. Né ci sarà Pierfrancesco Favino. In molti avevano pensato che i conduttori, dato il successo dello scorso anno, ...