Perché la vendita di droni militari turchi all' Ucraina è una notizia da tenere d' occhio

Perché il referendum su Atac è "contro la svendita e il monopolio dei trasporti” : Ormai non le conta neppure più, le assemblee a cui ha preso parte in queste ultime settimane per convincere i romani a votare Sì al referendum sull’Atac di domenica prossima. I problemi di Roma, e quelli del trasporto romano in particolare, Walter Tocci li conosce come pochi, lui che è stato il vice