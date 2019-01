Oristano? Non adatto a ex terrorista | parla il delegato Sappe

Battisti - nel carcere di Oristano prime ammissioni : 'Non sono innocente - ma sono cambiato' : 'sono malato, ma non ho commesso quello che mi attribuiscono' dice l'ex terrorista dal carcere, dove ha iniziato a scontare l'ergastolo, in isolamento diurno per 6 mesi. Polemiche per la ...

Cesare Battisti in cella ad Oristano e non a Rebibbia : la drastica ragione della decisione : Improvviso cambio di programma per Cesare Battisti. Il terrorista dei Pac infatti non sarà portato nel carcere di Roma Rebibbia, come annunciato inizialmente ma nel penitenziario di Oristano, in Sardegna. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso della conferenza stamp