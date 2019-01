Milan | Calabria non si dà pace dopo il ko in Supercoppa | “avverto un senso di ingiustizia

Milan - la rabbia di Calabria : 'Un'ingiustizia' : Passano le ore ma non la rabbia in casa Milan per la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Ai rossoneri non è andato giù in particolare l'arbitraggio del fischietto Banti che è finito del mirino ...

Supercoppa Juve-Milan - Calabria : “senso di ingiustizia e rabbia” : “Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obbiettivi…Piu’ forti di prima, piu’ uniti di prima”. Sono le parole del difensore del Milan, Davide Calabria, su Instagram dopo la sconfitta in ...

Juve-Milan - quattro squalificati dopo Supercoppa : out Pjanic - Kessiè - Romagnoli e Calabria : A causa delle sanzioni rimediate durante la sfida Juventus-Milan che ha regalato la Supercoppa alla squadra di Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic, Davide Calabria e Alessio Romagnoli , ammoniti e ...

Milan - Calabria : "Vincere in coppa Italia per arrivare carichi contro la Juve" : Davide Calabria punta ad un successo contro la Samp per riempire di entusiasmo i giorni che precedono la Supercoppa a Ghedda e arrivare al meglio alla sfida contro il Juventus del 16 gennaio. 'La ...

Supercoppa Italiana - il Milan vuole il trofeo : Calabria giura battaglia : Milan, Davide Calabria, è pronto a dare battaglia nella Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus “La Juventus è la favorita, ha un percorso più lungo a livello di vittorie con giocatori già pronti anche a livello Europeo. Noi siamo una squadra in costruzione e ovviamente partiamo da sfavoriti ma ce la giocheremo, si parte dallo 0-0″. Il difensore del Milan, Davide Calabria, è pronto ad affrontare la ...

Milan - Calabria : 'Mai visto un attaccante forte come Higuain - non ha problemi. Battere la Juve non è impossibile' : Davide Calabria è sicuro: "Battere la Juventus non è impossibile". A pochi giorni dalla Supercoppa Italiana, l'esterno rossonero ha parlato a Sky Sport della sua prima parte di stagione, in cui è stato quasi sempre titolare, segnando anche un gol al Napoli: "Credo sia il momento migliore della mia carriera - ha raccontato - Il 2018 è stato ...

Milan - Calabria : 'Juve favorita - ma noi ce la giochiamo' : 'La coppa Italia è un obiettivo fondamentale, vogliamo arrivare in fondo, e vincere sabato porterebbe morale in vista della Supercoppa italiana'. Davide Calabria punta a iniziare al meglio il 2019 ...

Milan - Davide Calabria ha una sorella Miss : ecco chi è Sara : Davide Calabria è uno dei giovani talenti italiani emergenti del calcio nostrano. Il terzino destro del Milan ha trovato spazio con Gennaro Gattuso complici anche i gravi infortuni subiti dal grande ...

Milan - Calabria a centrocampo preferito a Montolivo - l’agente tuona : “oltrepassato ogni limite” : Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, non le ha mandate a dire al tecnico del Milan Gennaro Gattuso “La decisione dell’allenatore di non prenderlo in considerazione va rispettata anche se ha oltrepassato i limiti della logica. Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che Montolivo sia diventato il ventisettesimo calciatore per qualità e affidabilità del Milan“. Giovanni Branchini, ...

Milan - Bertolacci non sta bene. Calabria a centrocampo - Montolivo ancora fuori : Si complica ulteriormente la situazione per il Milan a centrocampo: Andrea Bertolacci ha accusato un'infiammazione tendinea a un flessore e non è stato convocato per la sfida di domani contro la ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Milano - Livorno - Reggio Calabria e Treviso : date e biglietti in prevendita : Sono 4 i Nuovi concerti di Claudio Baglioni annunciati oggi. Il successo di Al Centro Tour non si ferma e Baglioni continua ad aggiungere appuntamenti per accontentare le migliaia di fan di tutta la penisola. La prima parte della tournée si è chiusa con successo: oltre 250.000 spettatori in 31 show. La seconda parte della tournée continua ad arricchirsi con Nuovi concerti per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. Si aggiunge oggi la ...

Claudio Baglioni - aggiunta quinta data a Milano di 'Al Centro Tour' e raddoppiati show di Livorno - Reggio Calabria e Treviso : ... 19 e 20 marzo al Pala Decò di CASERTA; 22 e 23 marzo al Pal'Art Hotel di ACIREALE , CT, ; 26 e 27 marzo , NUOVA data, al Palasport di Reggio Calabria; 29 e 30 marzo al Palazzo dello Sport di ROMA; 2 ...

'Quelli del sì'. Dalla Calabria a Milano : duemila imprenditori aderiscono alla manifestazione : "Vogliamo continuare a creare sviluppo e lavoro, a portare il made in Italy nel mondo. A partire Dalla Calabria che chiede la giusta attenzione da parte del governo per evitare che quanto abbiamo ...

Olympiacos-Milan - Calabria : "Higuain? Un periodo difficile..." : Momenti così capitano a tutti ma lui ha un talento enorme ed è uno degli attaccanti più forti del mondo'. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre ...