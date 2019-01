Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Puente Viejo dice addio a Francisca | ma sarà davvero

Il Segreto - anticipazioni : il 18 gennaio Prudencio in competizione con Fernando : Nell'episodio della soap Il Segreto, in onda sulle reti Mediaset venerdì 18 gennaio, vedremo manifestarsi compiutamente la gelosia, ormai incontrollabile, di Prudencio. La sua Julieta Uriarte si sta avvicinando progressivamente a Fernando Mesia, ben impersonato da Carlos Serrano. Prudencio è dapprima incredulo, poi molto arrabbiato anche con sé stesso, perché per la prima volta si rende conto di avere colpevolmente sottovalutato la situazione ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate 21-27 gennaio : una richiesta d’aiuto : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Francisca in pericolo? Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4. I colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima svelano che Raimundo sarà in apprensione per Francisca. Elsa si sta riprendendo, vorrebbe denunciare il fratello Jesus ma Isaac le confessa di averlo ucciso. Carmelo è sempre più preoccupato per le lettere minatorie ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO cambia lavoro? Nuovi problemi in vista… : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) perderà ogni suo bene e sarà costretto ad investire il poco denaro di cui dispone in un’altra attività lavorativa. Come abbiamo già anticipato, il latifondista non se la sentirà di licenziare alcuni operai (cosa che in teoria si renderà necessaria per scongiurare una crisi di tipo economico) e, proprio per questo motivo, le banche pignoreranno il suo patrimonio. Il Segreto ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Werner rivela che Robert ha un figlio Segreto! : Il grande momento è arrivato! Tra pochissimo anche i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno ad un’incredibile rivelazione che sconvolgerà per sempre la famiglia Saalfeld e aprirà la strada verso la prossima stagione della soap. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert ha un figlio segreto Come sappiamo, fin dalle ...

Anticipazioni prossime settimane Il Segreto : Antolina tenta di uccidere Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni degli appuntamenti delle prossime settimane svelano che Antolina dimostrerà la sua natura diabolica, tanto da decidere di porre fine alla vita di Elsa. Il Segreto Anticipazioni: la moglie di Isaac uccide Don Amancio Antolina diventerà la protagonista delle prossime puntate de Il Segreto. La ragazza, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 17 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 17 gennaio 2019: Onesimo e Hipolito invitano i paesani a presentarsi all’emporio per scegliere l’annunciatore della nuova radio locale, ma nessuno si presenta… Il sindaco e la moglie capiscono chi è il ragazzo che manca all’appello tra quelli chiamati alla leva: Isaac… Elsa esce per il paese e fa la conoscenza di Irene e Fe.. Da non perdere: diventa fan della ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 - seconda puntata : il Segreto di Ginevra : Giovedì 17 gennaio, alle ore 21.20 su Rai 1, la seconda puntata di ‘Che Dio ci aiuti 5’, la fiction prodotta da Lux Vide per Rai Fiction che ha conquistato il pubblico italiano con le vicende che ruotano intorno a Suor Angela, religiosa sui generis magistralmente interpretata da Elena Sofia Ricci. Vicende che affrontano questioni e problemi della vita quotidiana. A confermare il trasversale interesse di pubblico per questa produzione di grande ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto del 23 e 24 gennaio : Julieta e Saul si sposano : Finalmente arriva una bellissima notizia per tutti gli appassionati della famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, sempre ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni ci rivelano che, nei prossimi episodi iberici, una delle coppie che ha dovuto affrontare numerosi ostacoli per poter rimanere insieme coronerà il sogno d’amore. Stiamo parlando di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan). Il fratello di Prudencio e ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate iberiche : Gonzalo abbandona Maria Castaneda : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera iberica che, oltre alle puntate pomeridiane su Canale 5, va in onda anche il martedì sera su Rete 4. Dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni che riguardano due personaggi storici. Stiamo parlando di Maria Castaneda e Gonzalo Castro che i telespettatori italiani avranno la possibilità di rivedere tra qualche settimana. L'ex prete, infatti, si presenterà ancora una volta a ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 21-27 gennaio 2019 : Adela Viene Aggredita dal Suo Stalker! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019: Fernando e il telegramma di Maria. Isaac chiude con Elsa, Adela Aggredita! Anticipazioni Il Segreto: Elsa scopre che Isaac è il papà del bambino che Antolina metterà al mondo e scappa via! Intanto, la ex ancella tenta il suicidio! Fernando trova un telegramma di Maria e lo legge! Adela lotterà tra la vita e la morte! Intrisi di colpi di scena sono i prossimi ...

