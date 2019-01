Brexit | May sopravvive a sfiducia | È il momento di lasciare l' Europa

Brexit - Parlamento UK boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...

Brexit - May ottiene la fiducia del Parlamento e rilancia la trattativa con l’Unione europea : Dopo la disfatta di martedì sera, Theresa May è sopravvissuta alla mozione di sfiducia in Parlamento, ottenendo 325 voti a sostegno del proprio Governo, che ora mantiene la maggioranza per 19 voti. La premier è pronta a incontrare tutti i leader dell'opposizione per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di «attuare la Brexit» . Corbyn: «Togliere dal tavolo il no deal»...

