La fidanzata di Pickford con il dito viola : Tutta 'colpa' dell'anello : "Aiuto, mi si è ristretto l'anello!". L'appello di Megan Davison, fidanzata del portiere della nazionale inglese, Jordan Pickford, rimbalza sui social con tanto di immagine esplicativa. In primo piano ...

Fca - il Piano investimenti sarà rivisto Tutta colpa dell'ecotassa Cresce la preoccupazione : 'Che il Ceo di Fca Manley abbia dichiarato che l'Azienda sta rivedendo il Piano di investimenti da 5 miliardi di Euro previsto per l'Italia dal 2019 al 2021 dopo il via libera all'ecotassa, precisando ...

Shutdown - per Trump la colpa è Tutta dei Dem. Ma gli americani non sono d'accordo con lui : il 24° giorno ed è il più lungo Shutdown parziale della storia americana. Ma il presidente statunitense, Donald Trump , non ha dubbi: la colpa della paralisi è tutta dei Democratici. Ma, intanto, ...

"Tutta colpa dell'euro : la crisi in Grecia non è un incidente" - : Henkel vede l'uscita della Grecia dall'euro un modello che potrebbe essere un esempio: "supponiamo che dopo la corrispondente svalutazione, l'economia greca crescerà di nuovo e la disoccupazione ...

Tutta "colpa" del Molleggiato : La comunicazione politica e sociale del secondo dopoguerra cambia per sempre nell'autunno del 1987 nel corso delle quattordici puntate dello show abbinato alla miliardaria Lotteria di Capodanno, in onda ogni sabato sera dieci minuti dopo la fine del Tg1 diretto dal cattolico Nuccio Fava. Il direttore generale della Rai Biagio Agnes – anch'egli cattolico, osservanza demitiana - dopo molti tentennamenti affida Fantastico 8 ad Adriano ...

Texas - Trump al confine : "Non vado a Davos - Tutta colpa dei dem" : Secondo Politico, che cita le stime del capo dei consiglieri economici della Casa Bianca, la paralisi costa all'economia Usa circa 1,2 miliardi di dollari alla settimana. Si tratta di una cifra che ...

Cristina D’Avena senza figli : “È stata Tutta colpa mia” : “È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?”: questa la domanda che pone Piero Chiambretti a Cristina D’Avena, sua ospite a #CR4 – La repubblica delle donne su Rete4. La regina delle sigle dei cartoni animati affronta ancora una volta il tema della mancata maternità e confessa: “Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare, e trasmissioni, canzoni, dischi ...

Lazio - il calvario di Durmisi : 'È Tutta colpa mia' - : Ora l'incubo sembra finito: 'Ho sbagliato, ma quando sei così giovane e senti che hai tutto il mondo in mano e puoi conquistare tutto può accadere. Avrei dovuto fare qualcosa appena si è verificato ...

Emma perde la pazienza con i fan : "Ridicoli e spietati". Tutta colpa di una pelliccia : La cantante replica alle accuse sui social: "A voi non interessa se la pelliccia sia vera o finta, strumentalizzate il tema...

Camilla morta sugli sci : il papà si dà Tutta la colpa ma lì la barriera non doveva esserci : "E' stata tutta colpa mia, non dovevo portarla lì". Non si dà pace Francesco Compagnucci, padre di Camilla, la bambina romana di nove anni morta mercoledì pomeriggio all'ospedale di Torino dopo essersi schiantata contro una barriera frangivento ai bordi della pista 'Imbuto' a Sauze D'Oulx, in Alta Val di Susa, mentre sciava con il padre. Quel padre straziato, si addossa ogni colpa. Ma, mentre la procura di Torino ha iscritto sul registro degli ...

Bimba morta in Val di Susa - il dolore del papà : 'E' Tutta colpa mia' : "Non è stata colpa tua, ripetono gli amici del papà di Camilla, la responsabilità è di quelle barriere frangivento, senza protezione e materassi". Lo dice anche il fratello di Giovanni Bonaventura, ...

Bimba di 9 anni morta sulla pista da sci - il padre disperato : "E Tutta colpa mia" : "E' tutta colpa mia", è disperato Francesco Compagnucci, il papà di Camilla, la bambina di 9 anni che ha perso vita sulle piste da sci a Sauze D'Oulx, in Val di Susa. Mentre ieri l'uomo dava la colpa ...

Il papà della bimba morta sciando in Valle di Susa : "È Tutta colpa mia - Camilla. Perdonami amore mio" : Un papà che non si dà pace dopo il drammatico incidente su una pista da sci, che è costato la vita alla figlioletta di 9 anni. Questa è la terribile esperienza che sta vivendo Francesco Compagnucci, dopo la morte della figlia Camilla sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, il 2 gennaio 2019.La bimba ha perso la vita andandosi a schiantare contro una barriera frangivento di legno sulla pista ...

Le lacrime del papà : “Camilla - perdonami è Tutta colpa mia” : La figlia di 9 anni morta nell'incidente sugli sci nel Torinese. “Ho sentito il rumore del casco che sbatteva contro la staccionata. Poi ho tentato di farle un massaggio cardiaco, ma lei non si svegliava”. La mamma, anatomopatologa a Roma, aveva chiesto di evitare l’autopsia