Toninelli | Punto a nazionalizzare Autostrade

Migranti - Toninelli convoca 3 presidenti Autorità portuali : “Disappunto per le dichiarazioni alla stampa sui porti aperti” : convocati dal ministero dei Trasporti per una richiesta urgente di “chiarimenti”. I presidenti della Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, del Mare Adriatico settentrionale e del Mar Tirreno centrale sono stati chiamati per un colloquio al dicastero guidato dal grillino Danilo Toninelli per spiegare le loro dichiarazioni dei giorni scorsi, quando, interpellati dalla stampa sul caso delle navi ong bloccate nel ...