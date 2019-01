Quarti | programma e orari

Coppa Italia - ufficializzato il programma dei Quarti : modifiche anche ad alcune partite di A : Negli ultimim minuti è stato ufficializzato il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia, partenza martedì 29 con Milan-Napoli, mentre l’ultimo dei quattro match sarà Inter-Lazio il 31 gennaio alle ore 21. Questo il calendario dei quarti di Coppa Italia: Milan-Napoli, martedì 29 gennaio, alle 20,45 (Rai 1); Fiorentina-Roma, mercoledì 30 gennaio, alle 17,30 (Rai 2); Atalanta-Juventus, mercoledì 30 gennaio alle 20,45 (Rai 1); ...

Fiorentina-Roma - Quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i quarti di finale meno scontati tra quelli che vivremo in questa Coppa Italia 2018/19 c’è, senza dubbio, quello tra Fiorentina e Roma. Si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le due contendenti si giocheranno la possibilità di andare a sfidare la vincente tra Juventus e Atalanta in semifinale. La Fiorentina, reduce dal brillante successo per 2-0 sul campo del Torino, proverà a far valere il fattore-campo, contro una Roma ...

Atalanta-Juventus - Quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : L’ultimo quarto della Coppa Italia 2018/19, quantomeno per quanto riguarda il tabellone, è un attesissimo Atalanta-Juventus. Se l’anno scorso questo match era valevole per la semifinale (doppia vittoria per i bianconeri) stavolta orobici e torinesi si sfideranno nei quarti di finale, allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo. La Juventus, infatti, nonostante sia detentrice del trofeo da quattro anni, è stata sorteggiata con una ...

Inter-Lazio - Quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i match più interessanti dei quarti di finale di Coppa Italia 2018/19 che si sono andati a comporre c’è, senza dubbio, Inter-Lazio. Le sfide tra queste due squadre non sono mai banali e, in questo caso, apriranno le porte verso le semifinali della competizione nazionale. Da un lato vedremo i nerazzurri di mister Luciano Spalletti, che si sono sbarazzati del Benevento con il punteggio di 6-2, mentre i bianco-celesti hanno avuto la ...

Milan-Napoli - Quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : La tre-giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/19 ci ha regalato un turno successivo quanto mai succoso, con quattro match tutti di altissimo livello. Nella parte alta del tabellone, infatti, vivremo un interessantissimo Milan-Napoli, con i rossoneri che cercheranno di ripercorrere il cammino dell’anno scorso (che li portò alla finale, poi persa per 4-0 per mano della Juventus) ma dovranno vedersela contro i ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Il Bisonte-Savino Del Bene apre il programma dei Quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: da martedì al via i quarti di finale. Il derby tra Il Bisonte e Savino Del Bene apre il programma delle gare di andata. Mercoledì le altre tre sfide. Tutto live su LVF TV Una settimana di gare per eleggere le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Da domani, martedì 15, fino a lunedì 21 gennaio, le otto qualificate ai quarti di finale si sfideranno per accedere alle ...

Coppa Italia volley femminile - tabellone Quarti di finale : programma - orari e tv : Settimana dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile, le migliori otto squadre del girone d’andata della Serie A1 sono pronte per fronteggiarsi in queste sfide in andata-ritorno che spalancheranno le porte sulla Final Four, in programma nel weekend del 2-3 febbraio a Verona. Gli incontri di andata andranno in scena il 15-16 gennaio, mentre i match di ritorno sono previsti per il 20-21 gennaio. Le quattro teste ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv dei Quarti di finale : Il primo trofeo della Pallanuoto femminile dell’anno solare 2019 si assegnerà ad Ostia domenica: stiamo infatti parlando della Coppa Italia, che ad Ostia da oggi a domenica vedrà svolgersi la Final Six prima di lasciare spazio al collegiale del Setterosa. Oggi, venerdì 4 gennaio, sono in programma i quarti di Finale. Ad aprire le danze saranno, alle ore 17.30 Rapallo e Florentia, con le liguri favorite per accedere alla sfida di ...

Cecchinato-Lajovic - Quarti di finale Atp Doha 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : C’è ancora la bandiera italiana per quanto riguarda il primo torneo stagionale per l’ATP, quello di Doha: Marco Cecchinato è approdato ai Quarti di finale sfruttando al meglio un po’ di fortuna, con il ritiro per walkover per l’argentino Guido Pella. Il siciliano domani se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic: appuntamento importante per l’azzurro per provare a raggiungere il penultimo atto e portare a casa subito ...

Volley femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei Quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...