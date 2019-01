OUTLANDER - Recensione 4x11: If Not For Hope

lostinaflashforward

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) I protagonisti diproseguono nei loro percorsi separati in vista del finale di stagione.Attenzione: Spoiler!"If Not For" è un episodio interessante e ben strutturato, in cui la speranza fa da filo conduttore nello sviluppo delle storie.Innanzitutto, gli autori ci hanno fatto uno scherzetto facendoci vedere Roger che si lava in un vero bagno del XX secolo. Ma così non è: si tratta del sogno ad occhi aperti dello stesso ragazzo che, anziché attraversare il portale in mezzo ai boschi, è stato nuovamente catturato dai Mohawk. Ci dispiace per lui, ma forse è l'unico modo per permettere a Jamie e soci di ritrovarlo.Poi, la narrazione visiva si divide su tre fronti: i boschi, Wilmington e River Run.Nei boschi ci sono Jamie, Claire e il giovane Ian impegnati a riconoscere qualsiasi traccia che li conduca a Roger. C'è ancora un po' di gelo tra marito e moglie dopo quanto ...