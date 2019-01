La moviola di Juve-Milan | Cesari | Da rigore il fallo di Emre Can su Conti

Juventus-Sampdoria - la moviola : dubbi sui rigori - non su Saponara : TORINO - Var protagonista in Juventus-Sampdoria , gara valida per l'ultima giornata del girone di andata e vinta 2-1 dai bianconeri grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo , il secondo gol su ...

Il solito Ronaldo e l'aiuto della moviola per la Juve record : La Signora dei record è firmata da Cristiano Ronaldo e dal Var. Perché CR7 segna una doppietta mentre l'intervento della tecnologia annulla la rete gioiello di Saponara in pieno recupero. Decisione al ...

Serie A - la moviola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...

Serie A - la moviola : ok i gol annullati alla Juve. Toro - su Zaza serviva la Var : Va in archivio la 17ª giornata di Serie A, in un turno pre-natalizio che ha visto intervenire la Var su quasi tutti i campi, in molti casi in più di una occasione. J UVENTUS-ROMA - Massa di Imperia . ...

moviola Torino-Juventus : si alza la temperatura a Tiki Taka : Appuntamento con Tiki Taka, si sta analizzando la 16^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si alza la temperatura quando si inizia a parlare di Torino-Juventus, il commento di Graziano Cesari: “il rigore su Belotti? Contatto soft con Matuidi, non è rigore”. Poi sul contatto in area di rigore Zaza-Alex Sandro: “Zaza è in possesso del pallone, Alex Sandro non può intervenire, calcio di rigore netto”. ...

moviola : Juve - che rischi su Zaza e Belotti! : Abisso, il rigore pure senza VAR. Icardi, sì: offside Partita in linea con le aspettative per il palermitano Rosario Abisso: si perde , forse poteva essere visto anche live, il tocco di braccio di ...

Torino-Juve - la moviola : giusto il rigore su Mandzukic. Belotti-Matuidi - restano i dubbi : Ecco la moviola di Torino-Juventus, terminata 1-0 in favore dei bianconeri con rigore trasformato nel secondo tempo da Cristiano Ronaldo. Al 27' è corretta l'ammonizione di Zaza che in scivolata su ...

Torino-Juve - la moviola della Gazzetta : dubbi Matuidi-Belotti - netto il penalty su Mandzukic : Polemiche arbitrali Torino-Juve 0-1, il Derby della Mole è terminato con un po’ di polemiche arbitrali (soprattutto da parte del tecnico Mazzarri) per alcuni episodi dubbi in entrambe le aree di rigore. Secondo l’allenatore del Toro, Mazzoleni non avrebbe visto due calci di rigore per i suoi. La moviola della Gazzetta dello Sport, a cura di Alessandro Catapano, prova a rileggere le situazioni più controverse, compreso il penalty ...

La moviola di Young Boys-Juventus : manca un rigore su Cristiano Ronaldo : Tre casi nella partita di Berna. Il primo è il rigore per lo Young Boys concesso dall'arbitro tedesco Tobias Stieler al 29'. Douglas passa in modo avventato il pallone ad Alex Sandro che lo controlla ...

moviola Serie A : rigore Juve - sì ma... Milenkovic da rosso : FIORENTINA-JuveNTUS 0-3 Coraggioso, Rizzoli, nel riproporre Orsato con la Juventus proprio a Firenze, dopo il famigerato Inter-Juve dell'anno scorso. Il disagio da parte dell'arbitro era evidente. Un ...

Fiorentina-Juventus : gol - cronaca e moviola : I bianconeri regolano anche la squadra di Pioli: tredicesima vittoria in quattordici partite SERIE A FIORENTINA JUVENTUS / Tre gol, poca sofferenza e Allegri fa 13: la Juventus liquida anche la ...

moviola Serie A : Juve-Spal - autogol da annullare. Roma - era rigore su Pellegrini : LA PENNA, JUVENTUS-SPAL Ancora una buona partita per Federico La Penna: non difficilissima, ma è stato accettato da tutti, ha sempre tenuto alta la concentrazione, ha usato anche il brutto muso quando ...

moviola Milan-Juve - Graziano Cesari a Tiki Taka : “manca il secondo giallo a Benatia” - poi Auriemma scatena il caos : E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su Milan-Juve. Si parla della Moviola e il mancato secondo giallo nei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro Graziano Cesari: “è un errore dell’arbitro, manca il secondo giallo a Benatia e l’espulsione, era una ...