Ancora caos intorno a Sara Affi Fella | secondo un amico di Panico continua a mentire

Fisco - è Ancora caos per fatture elettroniche. Le Entrate : "Tutto regolare" : La fatturazione elettronica è ormai realtà. Dal primo gennaio infatti è partito il nuovo piano fiscale che prevede l'addio alla carta per dare spazio alle fatture telematiche. Il tutto per recuperare ...

Manovra - Ancora caos FI : "Governo fa la cicala" E il Pd scende in piazza : La bagarre sulla Manovra non si spegne. La Camera va spedita verso l'approvazione finale del testo per evitare l'esercizio provvisorio. A Montecitorio è previsto nel pomeriggio il voto di fiducia che ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del calcio ha deluso Ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato Ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Ancora caos sulla manovra. Testo alla Camera dopo Natale : Il braccio di ferro sulla manovra non si chiude. È ancora corsa contro il tempo . L'esame alla Camera è slittato al 28 29 dicembre. Come riferiscono fonti di Monetcitorio, l'esame della Legge di ...

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento. Obiettivo : trattare Ancora con Bruxelles : L'annuncio della premier britannica: "L'accordo sarebbe respinto con un margine significativo". Il voto era inizialmente in programma per domani sera. Tusk convoca il vertice per giovedì: "Non rinegoziamo accordo, ma pronti a facilitare la ratifica di Londra".Continua a leggere

Trono Classico - Teresa furiosa con Andrea : Luca e Antonio vanno via - Ancora caos : Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: Teresa perde corteggiatori ma si lascia corteggiare da Kevin ancora anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne, anche se questa volta riguardano Teresa Langella e i suoi corteggiatori Luca Daffrè, Antonio Moriconi, Andrea Del Corso e Kevin Cristian Basili. La tronista ha di nuovo litigato con tutti e […] L'articolo Trono Classico, Teresa furiosa con Andrea: Luca e Antonio vanno via, ...

River Boca - Superclasico Ancora nel caos. I Millionarios contro il Bernabeu : River Boca, BIANCOROSSI contro IL Bernabeu- Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores. ancora si devono giocare i secondi 90′ (o 120′), ed è già entrata negli annali come una della gare più “turbolente” della storia del […] L'articolo River Boca, Superclasico ancora nel caos. I Millionarios contro il ...