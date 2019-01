' Stop ai rifiuti di Roma in provincia' | la rivolta dei sindaci

Fontana e il termovalorizzatore inquinante : 'Stop ai rifiuti da Napoli' : 'La decisione di non accettare più rifiuti indifferenziati dalla Campania nasce dall'affermazione sbagliata di chi ha sostenuto che i termovalorizzatori producano inquinamento. Se è così allora per ...

Rifiuti : Beccalossi - mozione Lombardia per 'Stop' a quelli di altre regioni : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - "Domani presenterò una mozione urgente per chiedere che venga messo nero su bianco che la Lombardia non smaltirà più i Rifiuti provenienti da altre regioni italiane. Non si capisce perché i nostri cittadini, che da anni si sobbarcano questo ‘peso’, debbano continuare a

"Stop alle polemiche sui rifiuti - si lavora a soluzione condivisa" : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L'obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio. Il contratto di governo sul tema generale dei rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere "verde" il nostro sistema economico". E' quanto si legge in una nota del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier Luigi ...

Inceneritori - Fontana conferma : “Stop a rifiuti dal Sud - chiederemo che cambi la legge dello Stato” : Mezza provocazione e mezza proposta, perché al momento “c’è una legge dello Stato che ce lo impedisce. Ma chiederemo di modificarla“. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, conferma la sua posizione espressa in un’intervista a La Stampa: “Stop ai rifiuti che vengono dal Sud“. Secondo Fontana i termovalorizzatori lombardi sono all’avanguardia, tanto da rappresentare “quasi una forma di ...

Scontro sugli inceneritori - Fontana a Di Maio : "In Lombardia Stop ai rifiuti dal Sud" : Il governatore leghista entra nella polemica tra gli alleati di governo sui termovalorizzatori: "I nostri 13 impianti sicuri, chiederemo una norma per non fare più lo smaltimento di altre regioni"

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : Stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

