Sisma Romagna | Ingv | collegato a quello Rimini novembre 2018

Terremoto Romagna - INGV : Sisma “collegato a quello di Rimini” - ecco cosa lo ha generato : Il Terremoto magnitudo Mw 4.3 verificatosi alle 00:03 a 11 km da Ravenna è collegato a quello registrato in provincia di Rimini il 18 novembre 2018, di magnitudo 4.2: il sisma , ha spiegato all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, è stato generato “dalla placca adriatica che sta scendendo al di sotto dell’Appenino”. L’area interessata dal Terremoto è in una zona ...

Sisma di 4.6 in Romagna - scuole chiuse a Ravenna : Bologna, 15 gen., askanews, - 'Tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi all'università' saranno chiuse 'in maniera precauzionale' per consentire i 'controlli su tutti i circa 90 plessi del ...