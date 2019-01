Ladri rubano gioco da tomba di una bambina

I Ladri rubano l'hard disk con le foto del figlioletto morto : appello social della mamma : La perdita di un bambino di soli 2 anni in modo tragico non sembra essere l'unica tragedia nella vita di mamma Elisabetta e del papà Davide. Pochi giorni fa (dopo l'Epifania), infatti, l'hard disk contenente foto e video che rappresentano un dolce ricordo della brevissima vita del piccolo Gabriele è stato rubato da ladri entrati furtivamente in casa. I genitori del bambino hanno lanciato un accorato appello tramite social per riuscire a ...

Spara in aria per spaventare i Ladri che però lo picchiano e gli rubano la pistola : Spara un colpo in aria per intimorire due ladri che hanno preso di mira la villetta del vicino, ma, dopo una colluttazione in giardino, viene disarmato e colpito. I due poi si danno alla fuga impossessandosi della pistola. E' accaduto nella sera dell'11 gennaio a Opicina-Trieste. L'uomo è stato ferito in modo non grave. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini sono in corso per accertare la dinamica ...

Ladri rubano hard disk con foto e video del figlio morto : appello social per recuperarlo : Una donna di Biella ha lanciato un appello sui social network per chiedere che le venga restituito un hard disk in cui erano custodite le foto e i video del figlio morto 6 anni fa.Continua a leggere

Biella - i Ladri le rubano l'hard disk con le foto del figlio morto : appello social per recuperarlo : Gabriele, due anni, morì dopo che un adulto lo aveva lanciato in aria per gioco. La madre: "Tenetevi i soldi e gli orologi ma restituitemi la cosa più cara che avevo"

Grande Fratello - Floriana Secondi vittima dei Ladri a Capodanno : le rubano l'auto nuova : Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per l'ex del Grande Fratello Floriana Secondi. La vincitrice della terza edizione del reality è stata vittima del furto della sua auto, in più comprata da pochissimo, con a bordo altri oggetti personali suoi e del figlio. Leggi anche: Floriana smascher

Teramo - Ladri rubano le targhe dedicate ai morti di Rigopiano : Dei vandali hanno rubato le targhette commemorative con i nomi delle vittime di Rigopiano dal piazzale del cimitero di Atri, in provincia di Teramo.Continua a leggere

Napoli - rubano bancomat a Capodanno : Ladri approfittano dei rumori dei fuochi d'artificio : Mentre tutti erano intenti a festeggiare il nuovo anno in arrivo, nella città di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Giugliano in Campania, si è già potuto registrare il primo grave episodio, nel dettaglio si tratta del primo furto dell'anno, una rapina senza ombra di dubbio andata a segno in tempi record. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, per concludere con successo la prima rapina dell'anno i banditi hanno ...

Borriana : Borsa in auto attira i Ladri - in 5 minuti spaccano il vetro e rubano : Ancora furti fuori dalle scuole. Sono bastati 5 minuti ai ladri per spaccare il finestrino di una Lancia Y parcheggiata e rubare la Borsa lasciata all'interno. Questa volta i soliti ignoti hanno ...

Ladri rubano le stelle di Natale solidali per la lotta ai tumori : "Persone senza cuore" : Erano pronte per essere portate in piazza dall'Ant a Torre Santa Susanna ed offerte per raccogliere fondi per i malati di...

Foligno - Ladri rubano tutori a bimbo disabile. Appello della mamma : “Senza non può camminare” : Alessandra Silvestrini, mamma di un bambino disabile di due anni, ha lanciato un Appello affinché i ladri dei tutori usati dal figlio per camminare li restituiscano: "Per rifarli servono due mesi e senza mio figlio non può camminare".Continua a leggere