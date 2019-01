Si trova in Asia | l' on the road più epico del pianeta

Fabrizio Corona : "Asia Argento? Ha bisogno di ritrovare la sua serenità" : Fabrizio Corona, intercettato qualche ora fa, dal portale Gossip.it, è nuovamente tornato sulla separazione da Asia Argento dopo qualche uscita ed incontro tra Roma e Milano. L'ex re delle paparazzate, ad oggi, sembra aver archiviato definitivamente la questione, voltando pagina dal punto di vista sentimentale: Asia Argento dopo che ha provato l’attenzione dei media con me, ora la cerca in tutti i modi. Secondo me sta sbagliando ...

Asia e Corona - svelati i motivi della rottura : lei trova una "brutta sorpresa" a Milano : Sul settimanale 'Chi' la ricostruzione dell'addio tra l'attrice e regista romana e l'ex re dei paparazzi. La love story è...

Fabrizio Corona-Asia Argento - sarebbe tutta una messa in scena : “una trovata pubblicitaria da 100mila euro” : Fabrizio Corona ed Asia Argento non starebbero davvero insieme, i due legati da un contratto: la rivelazione clamorosa Dopo lo scoop di gossip in cui si svelava la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona, un’altra clamorosa rivelazione riguarda la neo coppia. Secondo il giornalista di ‘Dagospia’ Alberto Dandolo, l’amore tra l’attrice italiana e l’ex re dei paparazzi sarebbe tutta una messa in scena ...

Daria Nicolodi : "Mia figlia Asia Argento come Brunilde - difficile trovare l'uomo giusto" : Ancora un commento via Twitter da Daria Nicolodi sulla nuova storia d'amore della figlia Asia Argento con Fabrizio Corona...

Asia Argento - un altro attacco dalla madre : 'Non sa trovare un uomo giusto - è come Brunilde' : La mamma di Asia Argento , Daria Nicolodi , torna ad attaccare pubblicamente la figlia. Su Twitter, la donna si è scagliata nuovamente contro Asia per la sua storia discussa con Fabrizio Corona : 'È ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - i dubbi dentro la casa del Grande Fratello Vip : «Una trovata pubblicitaria» : La storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento è il gossip della settimana e ha riempito pagine di giornali e trasmissioni televisive, arrivando - per ovvi motivi - a varcare la porta rossa...

Asia Argento : “Ho trovato l’affetto di Fabrizio Corona” : Asia Argento esce allo scoperto e racconta il suo amore per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è ancora al centro della polemica, dopo la lite in diretta al GF Vip con Ilary Blasi, le dichiarazioni di Lele Mora e quelle dell’ex fidanzata Silvia Provvedi. La regista italiana invece è stata esclusa dal cast di X Factor, dopo le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett e sta ancora soffrendo per la morte del compagno Anthony ...