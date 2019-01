Pesanti accuse contro Francesco Chiofalo | Picchiava Selvaggia Roma e… Leggi per saperne

F1 - Pesanti accuse contro la Ferrari : “che errore promuovere Binotto - il Cavallino adesso rischia grosso” : L’ex progettista della Jordan Gary Anderson ha commentato la promozione di Binotto, esprimendo le proprie perplessità relative a questa scelta Non tutti sembrano essere favorevoli alla promozione di Mattia Binotto nel ruolo di team principal della Ferrari, tra le voci fuori dal coro c’è quella di Gary Anderson, ex progettista della Jordan. LaPresse/Photo4 Un pensiero non proprio campato per aria quello dell’attuale ...

Cristiano Ronaldo personaggio sportivo dell’anno - CR7 tra Pesanti accuse e importanti ritorni : “ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo pronto al ritorno in Nazionale: le parole dell’attaccante della Juventus dopo la premiazione come personaggio sportivo dell’anno “Non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è vincere trofei collettivi e aiutare la squadra, il resto viene naturalmente“. Lo dice Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record che lo ha scelto come personaggio ...

Scontri Inter-Napoli - Pesanti accuse per il capo ultras nerazzurro : rissa aggravata - omicidio e non solo… : Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, è stato arrestato a seguito degli Scontri post Inter-Napoli: i dettagli rissa aggravata, lesioni, omicidio e violazioni degli articoli 6 e 6 ter della legge 401/1989. Queste le accuse a carico di Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, arrestato stamane a Milano. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della digos della questura ...

Le notizie del giorno - il caso Nainggolan e le Pesanti accuse di Allegri : Le notizie del giorno – Sono ore caldissime in casa Inter, tiene banco il caso Nainggolan. In particolar modo nelle ultime ore il provvedimento del club nerazzurro in seguito al ritardo in allenamento poi i presunti audio con il belga che si è sbilanciato sulla volontà di tornare alla Roma e dell’ambiente difficile a Milano. La tensione è altissima, nelle ultime ore sono arrivate minacce nei confronti della moglie di ...

L'Eredità - la campionessa Viviana un problema per la Rai : colpo bosso e accuse Pesantissime a Flavio Insinna : Un Natale da sogno per la bellissima Viviana, super-campionessa de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e in onda anche il 25 dicembre. Due volte al gioco finale, due vittorie per Viviana Filomena, di Avellino. Dopo aver portato a casa oltre 47mila euro nella puntata della vigilia,

Uomini e Donne - Pesanti accuse da una ex a Sossio : 'Anche con me voleva un figlio' : Sossio Aruta è uno tra i personaggi più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il famoso predatore del parterre maschile è, attualmente, fidanzato con Ursula Bennardo. Le cose tra i due, nonostante un lungo periodo di burrasca, pare stiano migliorando, se non fosse per le interferenze da parte di alcune Donne del suo passato. In particolar modo, la sua ex Giuliana Basiello è tornata alla riscossa formulando delle accuse molto pesanti contro ...

Champions League - scandalo all’orizzonte : Pesanti accuse nei confronti di Florentino Perez [VIDEO] : Il bilancio della stagione del Real Madrid, la prima dopo la chiusura dell’era vincente targata Zidane e Cristiano Ronaldo, non può che essere negativo: tra il fallimento della scelta Lopetegui e diversi risultati negativi – alcuni dei quali proprio con l’ex Porto in panchina, altri con Solari – quella che fino a pochi mesi fa sembrava una corazzata adesso fa molta meno paura. Come se non bastasse, proprio nel ...

Anticipazioni Trono Over - Pesanti accuse di Noel ad Incarnato : 'Sei uno stalker' : Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo nel pomeriggio di oggi, protagonisti della scena saranno Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Armando Incarnato e Noel Formica. Chiusa la parentesi riguardante Angela, la dama che cerca un pretendente benestante, si è passati al capitolo riguardante la turbolenta coppia formata da Sossio e Ursula. Il calciatore ha dichiarato nuovamente i suoi sentimenti alla dama e ha raccontato che le ha ...

Uomini e Donne oggi : Sossio stupisce Ursula - Pesanti accuse ad Armando : Uomini e Donne oggi: il gesto d’amore di Sossio stupisce Ursula, Armando sotto accusa litiga con Noel A Uomini e Donne oggi – martedì 18 dicembre 2018 – assisteremo ad un’altra puntata molto movimentata. Per il secondo giorno di fila andrà in onda il Trono Over. Cosa succederà? Una volta chiuso il capitolo Angela, si […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sossio stupisce Ursula, pesanti accuse ad Armando proviene da ...

"Gravi danni ad ambiente e salute" Pesanti accuse ad ArcelorMittal : Lo stabilimento ArcelorMittal (ovvero del colosso che ha rilevato l'Ilva di Taranto) di Fos-sur-Mer, nelle Bocche del Rodano, inquina pesantemente. Scandalo in Francia per il colosso che ha acquisito l'Ilva Segui su affaritaliani.it

F1 - accuse Pesantissime della Force India contro Team Haas e Ferrari : “è molto strano che solo loro…” : Il Team principal Szafnauer si è soffermato sulla partnership tra Haas e Ferrari, esprimendo alcune proprio perplessità sull’argomento Le ruggini tra Team Haas e Racing Point Force India sono ancora chiare ed evidenti, nonostante la sosta invernale abbia un po’ spento i riflettori sulla Formula 1. Photo4/LaPresse Dopo la battaglia legale messa in atto dalla scuderia americana, relativa al fatto che la nuova Force India non ...

Il mondo di Patty - nuove Pesanti accuse di Felipe : 'Anch'io ho subito molestie come altri' : A distanza di anni dal grande successo della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty, vengo fuori delle clamorose rivelazioni che riguardano lo scandalo molestie che ha visto coinvolti alcuni dei protagonisti, i quali soltanto oggi hanno avuto il coraggio di denunciare tutto. La prima a denunciare è stata Thelma Fradin, l'attrice che vestiva i panni di Giusy, la quale ha confessato che l'interprete di Leandro aveva abusato di lei sul set della ...

Il mondo di Patty - Juan Darthes ricoverato in ospedale dopo le Pesanti accuse di molestie : Si continua a parlare dello scandalo che in queste ore ha travolto l'attore Juan Darthes, alias Leandro della fortunatissima serie tv per ragazzi, Il mondo di Patty, trasmessa anche da noi in Italia con grandissimo successo di ascolti e pubblico. L'attore è stato accusato di molestie sessuali da due attrici che all'epoca facevano parte del progetto, le quali hanno mosso delle durissime accuse nei suoi confronti. Leandro, stando alle news ...

Milan - Leonardo è un furia : accuse Pesanti del dirigente nel post-partita : Sconfitta ed eliminazione per il Milan in Europa League, al termine della partita furioso il dirigente Leonardo ai microfoni di Sky Sport: “siamo fuori dall’Europa League, dobbiamo valutare tutto. Il rigore mi sembrava inesistente, irregolare anche la loro azione su calcio d’angolo per il vantaggio. Il rigore non c’è, c’era anche un rumore incredibile ogni volta che attaccavamo e non è permesso dal regolamento ...