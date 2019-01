Musica contro l’Isis | 25 rifugiate suonano a Erbil

AESVI e Massimo Guarini : l'ex ministro Calenda contro i videogiochi? Nessuno si sognerebbe mai di fare la stessa affermazione per film - Musica o libri. Perché allora per i videogiochi? : "Sarà (una posizione) forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano". Queste alcune delle parole con cui l'ex ministro Carlo Calenda ha dato il via a una discussione che non è di certo passata inosservata in rete e che ha attirato non poche critiche.Affidarsi a Twitter, un social network non particolarmente indicato per argomentare a pieno ...