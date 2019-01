Incendio nello Zuccherificio | a fuoco filtri di polveri

meteoweb.eu

(Di sabato 12 gennaio 2019)nell’area dellodel Molise dove si sta procedendo con la dismissione degli impianti a seguito del fallimento dello stabilimento saccarifero.Il rogo si è propagato intorno alle 8.30 e ha interessato una batteria diabbattitori di, in un’area dello stabilimento. La squadra dei Vigili deldi Termoli è intervenuta in zona per le operazioni di spegnimento.Sei i pompieri al lavoro con un’autopompa di soccorso, un’autobotte e un’autoscala per operare in quota. Sono in corso le operazioni di bonifica per evitare nuovi focolai. Nel frattempo si sta procedendo al raffreddamento delle strutture metalliche interessate mantenendo l’area sotto controllo.L'articolo: adiMeteo Web.