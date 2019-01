Sci di fondo Chi affiancherà Federico Pellegrino nella team-sprint? Noeckler a Dresda

Sci di fondo - come vedere in tv le gare del fine settimana a Dresda. Orari e programma : Si tratta di due prove cucite su misura per Federico Pellegrino (vista anche l’assenza del norvegese Johannes Klaebo): la Coppa del Mondo di sci di fondo, archiviato il Tour de Ski, con l’ascesa finale al Cermis, si sposta a Dresda, in Germania, nella stupenda cornice del circuito cittadino, preparato per l’occasione, della lunghezza di 800 metri. il valdostano, che al Tour de Ski ha alzato bandiera bianca dopo la terza tappa ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - fuori dai dieci De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino torna a Dresda dopo il dominio della passata stagione : Stavolta Federico Pellegrino, a Dresda, ha un avversario in meno. Johannes Klaebo, il suo grande rivale, ha deciso di saltare la prova sprint di Dresda, provato dalle fatiche del vittorioso Tour de Ski. L’occasione per fare punti importanti nell’ottica della Coppa del Mondo di specialità, dunque, c’è, e proprio nel luogo in cui l’anno scorso ha incantato. Un anno fa, infatti, Pellegrino messo a segno un memorabile bis in ...

Scienziati intercettano segnale radio dallo "spazio profondo" : Gli Scienziati di un centro di ricerche astronomiche nordamericano hanno in questi giorni annunciato di avere captato un "segnale radio proveniente dallo spazio profondo".La strumentazione del Dominion radio Astrophysical Observatory, ubicato nella provincia canadese della Columbia Britannica, avrebbe infatti recentemente intercettato ben 13 "lampi radio veloci". Tali impulsi sarebbero partiti da un punto situato a ben "1,5 miliardi di anni ...

Ata - i controlli sulle graduatorie di terza faScia si diffondono a macchia d’olio : Dopo gli ultimi scandali dei diplomi falsi rinvenuti specialmente in Veneto, le indagini sulle graduatorie di terza fascia Ata si diffondono a macchia d’olio. Gli Uffici scolastici regionali di Toscana ed Emilia Romagna hanno diffuso una nota con oggetto: “Indicazioni verifica graduatoria di circolo ed istituto Dm 640/17 personale Ata-requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti”. Da tempo ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per le sprint di Dresda. Federico Pellegrino punta alla vetta della classifica senza Klaebo : Nel weekend del 12-13 gennaio tornerà la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo con l’appuntamento di Dresda (Germania). Concluso il Tour de Ski, gli atleti sono pronti per rimettersi in gioco in terra teutonica: sabato (ore 13.20) andrà in scena una sprint a tecnica libera, domenica (ore 12.45) spazio invece a una team sprint sempre in pattinato. Federico Pellegrino sarà ovviamente la punta di diamante dell’Italia: il Campione del ...

Sci di fondo - poca neve in Alto-Adige : cancellata la Pustertaler Ski Marathon del prossimo 12 gennaio : cancellata la Pustertaler Ski Marathon del 12 gennaio a causa dello scarso innevamento Decisione amara per il comitato organizzatore della Pustertaler ski Marathon 2019: la granfondo altoatesina, prevista per sabato 12 gennaio, non si disputerà. Lo staff organizzativo, già costretto a ridurre a 32 chilometri il percorso originario di 60 a causa della mancanza di precipitazioni, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito alle ...

Sci di fondo - sette gli azzurri al via della sprint di Dresda : assente Klaebo per recuperare energie dopo il Tour de Ski : La Coppa del mondo riparte da Dresda, Pellegrino a caccia di punti preziosi nella sprint orfana di Klaebo Sono sette gli azzurri convocati per la tappa di Coppa del mondo in programma a Dresda, in Germania, dove si disputeranno sabato 12 gennaio una sprint a tecnica libera (ore 13.20) e domenica 13 gennaio (ore 12.45) una team sprint sempre in pattinato. Il direttore tecnico Marco Selle ha scelto in collaborazione con gli allenatori ...

Sci alpino - Petra Vlhova ammutolisce Mikaela Shiffin in uno slalom stellare a Flachau! L’Italia tocca il fondo : nessuna azzurra a punti : Petra Vlhova batte finalmente Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Flachau ed interrompe la striscia che l’aveva vista sempre seconda alle spalle dell’americana. Una Night Race davvero emozionante sulla pista austriaca, con le due campionesse che si sono date ancora una volta battaglia. Davvero straordinaria Vlhova nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo (56”40), imponendosi con quindici centesimi ...