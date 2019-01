Olimpiadi | Fontana | ' nostro dossier migliore | lombardi saranno protagonisti'

Olimpiadi : Fontana - avanti con dossier - buone possibilità di vincere : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - "Noi guardiamo in casa nostra, non ci interessa cosa sta accadendo agli altri. Andiamo avanti con il nostro dossier e, ne sono convinto, avremo buone possibilità di vincere, perché siamo forti e non perché gli altri contendenti sono deboli". Lo ha detto il presidente de

Olimpiadi : Fontana - 'lavoriamo compatti per candidatura Milano-Cortina' : Milano, 7 gen. (AdnKronos) - "Continuiamo a lavorare compatti, per raggiungere questo importante obiettivo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, con il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, ha incontrato il capo della comunicazione pe

Sci : Fontana - doppietta Paris miglior spot nostra candidatura a Olimpiadi : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - "Grazie e complimenti a Dominik Paris che ha impreziosito con due capolavori le eccezionali giornate di sport organizzate a Bormio in occasione della Coppa del Mondo di sci. Uno spot migliore per l'Italia, la Lombardia e la Valtellina, in vista della candidatura alle Ol

Olimpiadi - Fontana : 'Squadra compatta - abbiamo tutti i requisiti per centrare l'obiettivo' : 'Se l'unione fa la forza, allora possiamo di essere davvero una squadra che ha tutti i requisiti per centrare l'obiettivo. Non guardiamo agli avversari ma, in perfetto stile Lombardo-Veneto, ...

Olimpiadi - Arianna Fontana premiata come miglior atleta donna : ROMA - Arianna Fontana sempre più mito a 5 cerchi. L'olimpionica azzurra è stata premiata come migliore atleta femminile dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 . L'investitura è arrivata nel corso ...

Arianna Fontana incoronata come miglior atleta delle Olimpiadi di PyeongChang 2018! : Arianna Fontana è stata premiata come miglior atleta femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un grandissimo riconoscimento per l’azzurra che in quell’occasione era riuscita a salire sul podio per ben tre volte, mettendosi al collo anche quella medaglia d’oro che le mancava. La valtellinese è stata insignita del riconoscimento in occasione della XXIII Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Mondiali che si è ...

Olimpiadi : Fontana - sempre più forti e determinati : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - "Ci stiamo ulteriormente rafforzando e vogliamo andare avanti sempre più determinati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la missione a Tokyo della delegazione lombardo/veneta per la candidatura di Milano e Cortina d'Ampezzo

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Arianna Fontana orgogliosa : “noi atleti ci crediamo” : Arianna Fontana commenta la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 “Sono la campionessa olimpica a PyeongChang nella gara dei 500 metri di short track. Ho partecipato a 4 edizioni dei Giochi e ho vinto otto medaglie. Nella mia disciplina nessuna donna c’era mai riuscita e di questo sono molto orgogliosa. Così come sono stata orgogliosa di aver sfilato da portabandiera alla cerimonia d’apertura dei ...