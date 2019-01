Ducati for Education | non solo moto

Ducati Service Warm Up - moto in forma con lo sconto" : Ducati ha sempre cercato di soddisfare le esigenze dei suoi clienti e ha preparato un 2019 ricco di novità, sia per chi è già parte della famiglia, sia per chi entra per la prima volta in nel mondo della casa motociclistica. In tal senso ha appena preso il via una campagna promozionale della Ducati rivolta ai possessori delle 'rosse' di Borgo Panigale immatricolate a partire dal primo ...

CES 2019 – Audi e Ford insieme a Ducati a Las Vegas per la tecnologia di comunicazione tra auto e moto : Ducati presenta, con Audi e Ford, la tecnologia di comunicazione tra auto e moto al CES di Las Vegas. Prosegue la sperimentazione e la ricerca Ducati per la sicurezza. Una Multistrada 1260 alla prima dimostrazione americana del progetto ConVeX (Connetted Vehicle to Everithing) in programma durante il Consumer Electronic Show®2019 Ducati prosegue con le attività di ricerca sulla sicurezza partecipando, con Audi e Ford, alla prima ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e l’occasione della vita. Una Ducati mai così forte per il Mondiale 2019 : Siamo nel 2019 e nei primi vagiti del nuovo anno speranze, propositi e nuovi traguardi da raggiungere sono nella nostra testa e nel nostro cuore. Nel mondo dei motori e in quello del MotoMondiale, i piloti ed i team sono in apparenza in pausa perché il pensiero è rivolto al prossimo campionato, che scatterà il 10 marzo a Losail (Qatar), e si sta lavorando per arrivare pronti all’appuntamento sotto ogni profilo. La Ducati è pronta a ...

MotoGp – Test Valencia - Dovizioso ritrova il sorriso : le parole del forlivese fanno sognare i tifosi Ducati : Andrea Dovizioso finalmente soddisfatto ai Test di Valencia: le parole del Ducatista al termine dei due giorni di lavoro sul circuito Ricardo Tormo Sono ufficialmente terminate le prime due giornate di Test IRTA di MotoGp: i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista oggi, per la seconda giornata di lavoro sulle loro moto in vista della stagione 2019. Tanto lavoro sul circuito Ricardo Tormo per i campioni delle due ruote ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Lorenzo in sella alla Honda - Yamaha forse con un motore nuovo e Ducati evoluta. Un assaggio di futuro : Tutto finito? Ancora no. Il GP di Valencia ha decretato il termine ufficiale della stagione di MotoGP ma i piloti e i team sono rimasti in Spagna, sul circuito Ricardo Tormo, per una due giorni di Test importante per provare le nuove moto o quanto meno del materiale in prospettiva 2019. Un campionato in cui le novità non saranno poche e dove forse l’interesse per l’iride potrebbe essere superiore all’anno corrente. Vedremo per ...

SBK 2019. Aragon - test day 1. Rea va subito forte - Davies scopre la nuova Ducati V4 : Kawasaki c'è, non c'erano dubbi La ZX-10RR scesa in pista ad Aragon è quella nuova, con gli interventi evolutivi alla distribuzione, ma tutto sembra già funzionare a dovere, con Jonathan Rea che ...

MotoGp – Lorenzo e quella clausola nel contratto Ducati - la verità di Ciabatti : “niente stipendio al quarto forfait? Ecco come è andata” : Paolo Ciabatti e il cavillo contrattuale di Jorge Lorenzo: il direttore sportivo della Ducati mette in chiaro le cose a Sepang Jorge Lorenzo e la Ducati hanno comunicato nella mattina malese che i maiorchino non proseguirà il suo weekend di gara a Sepang a causa del dolore incessante al suo polso, operato poco più di una settimana fa. Nella giornata di ieri, però, nel paddock della Malesia sono circolati particolari rumors su un problema ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...