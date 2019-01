Ascolti record per ' Che Dio ci aiuti' | Andreatta | serie amata da tutti i pubblici

Cristina Parodi fa Ascolti record : cosa cambia da domenica prossima : La prima volta: Cristina Parodi fa ascolti record con Alba Parietti. I dati auditel di ieri E’ stata la miglior puntata della stagione tv 2018/2019 quella de La prima volta andata in onda ieri, domenica 6 gennaio 2019, festa dell’Epifania. A seguire il programma pomeridiano del dì festivo di Cristina Parodi sono stati infatti quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share compreso tra il 14 e il 15%. Nel dettaglio, a ...

Soliti Ignoti - Amadeus e lo speciale Lotteria Italia da record : Ascolti - confronto impietoso Rai-Mediaset : ascolti record per Amadeus e la puntata del 6 gennaio dei Soliti Ignoti , speciale Lotteria Italia . Il mega-show dell'Epifania di Raiuno con i biglietti vincenti che hanno regalato una pioggia di ...

Soliti Ignoti : Amadeus supera il record d’Ascolti dell’anno scorso : Amadeus con Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia, fa più ascolti del 6 gennaio 2018 Successo inarrestabile per Amadeus, è il caso di dirlo, che ieri sera, domenica 6 gennaio 2019, con la puntata speciale di Soliti Ignoti dedicata all’estrazione dei premi finali della Lotteria Italia, ha battuto il suo stesso record d’ascolti del 2018! A seguire la grande puntata in prima serata del suo divertente quiz dedicato alle identità ...

Italia Si : Marco Liorni segna il record stagionale d’Ascolti : Marco Liorni: record d’ascolti con Italia Si. I dati auditel di ieri, sabato 5 gennaio 2019 E’ stata la puntata più seguita della stagione tv 2018/2019 quella di Italia Si andata in onda ieri, sabato 5 gennaio 2019: il programma ideato e condotto da Marco Liorni con il primo appuntamento dell’anno nuovo ha infatti incollato al teleschermo quasi 2 milioni di telespettatori con oltre il 14% di share nella prima parte, e più di 2 ...

Mattarella - record Ascolti. Boom social : 14.45 Il tradizionale discorso di fine anno del Presidente Mattarella ha avuto quasi un milione di ascoltatori in più rispetto allo scorso anno ed è stato Boom sui social. Sui canali tradizionali sono stati 10 milioni e 525 mila gli ascoltatori, con quasi il 40% di share. Solo il canale twitter del Quirinale aveva registrato in mattinata circa due milioni e 150 mila visualizzazioni. Il dato è in crescita ed è triplicato rispetto all'anno ...

Elisa Isoardi fa il record d’Ascolti e vola a La vita in diretta? : La prova del cuoco: Elisa Isoardi registra il record stagionale d’ascolti Ieri La prova del cuoco di Elisa Isoardi ha fatto ottimi ascolti, segnando il record stagionale. Difatti il programma ha raggiunto 1 milione e 420 mila telespettatori con il 14.50% di share. Ascolti buoni, che hanno confermato il buon trend della trasmissione proprio in quest’ultimo periodo. C’è però da dire che ieri non è andato in onda su Rai Due I ...

Ascolti tv - "L'amica geniale" da record : quasi 7 milioni e il 33% di share : L'ultima puntata della fiction di Rai 1 nata dai romanzi di Elena Ferrante stravince il prime time di martedì

Ascolti tv 18 dicembre : L'amica geniale chiude con il record - bene Il Segreto di sera : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, martedì 18 dicembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della quarta e ultima puntata de L'amica geniale, la fortunatissima serie diretta da Saverio Costanzo, rivelazione dal punto di vista degli Ascolti di questa stagione televisiva con risultati a dir poco sorprendenti. E anche il gran finale di stagione non ha deluso le aspettative, dato che la ...

Ascolti tv - finale record per "Nero a metà" : già si pensa alla seconda serie : Quasi sei milioni di telespettotori per l'ultima puntata della fiction di Rai 1, che chiude con il 25,8% di share

Ascolti TV | Domenica 16 dicembre 2018. Fazio 17.3%-15.8% - New Amsterdam 10.8% - la Leosini 5.9% - La Notte dei Record 3.6%. Domenica In 18.3%-19.7% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Piero Angela Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.274.000 spettatori pari al 17.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.680.000 (15.8%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.5%) e S.W.A.T. è stato la scelta di 1.566.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 Il Sindaco - ...

Mara Venier segna un nuovo record di Ascolti con Domenica In : Domenica In: nuovo record di ascolti per Mara Venier Si chiude ufficialmente oggi la sfida a colpi di auditel tra Domenica In e Domenica Live: Mara Venier ha battuto Barbara D’Urso, conquistando 8 vittorie su 4. Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli ascolti Domenicali è stato questo scontro, ma dal 2019 tutto cambierà: Domenica Live cambia orario e dal 13 gennaio andrà in onda alle 17:20, ...

Ascolti tv - boom per Incontrada con 'I nostri figli'. E 'X Factor' fa record : Oltre 5 milioni di telespettatori (24,5% share) per la fiction di Rai1 sul femminicidio. Mentre il talent di Sky fa picco di...

L'amica geniale fa il record di Ascolti - 46% di share in Campania : Ieri, martedì 4 dicembre, è andata in onda la seconda puntata della nuova e attesissima serie di RAI 1 "L'amica geniale". La serie, tratta integralmente e fedelmente dal primo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, sta riscuotendo un successo strepitoso riuscendo ad ottenere record di ascolti assoluto di tutta la serata. Gli ascolti record della nuova serie di RAI 1 L'amica geniale, più della prima puntata I risultati auditel hanno rivelato ...

Ascolti tv - "L'amica geniale" da record : Mediaset alza le mani : Oltre 7 milioni di telespettatori e il 30% di share per la fiction di Rai 1 ispirata ai best seller di Elena Ferrante