Le prime immagini di ' Velvet Buzzsaw' con Jake Gyllenhaal | su Netflix dal 1° febbraio

"The New Pope" di Paolo Sorrentino : le prime immagini di Jude Law e John Malkovich : Diffusa oggi la prima immagine ufficiale di "The New Pope", la nuova produzione originale Sky, HBO e CANAL+ con protagonisti i due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich. Li si vede insieme entrambi vestiti con il tradizionale abito bianco assoluto papale, con la la croce dorata al collo e lo zucchetto sulla testa, in primo piano il più giovane, attaccato alle spalle che sorride il secondo, sono in una stanza arredata, sullo ...

Ford - Le prime immagini del prototipo di una B-Suv : Anche la Ford sta lavorando a una B-Suv e queste sono le prime foto spia di un prototipo. L'intenzione appare quella di avvicinarsi alla formula della concorrenza diretta, ma non sappiamo in questo momento se questo significherà affiancare o sostituire l'EcoSport, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. Il debutto potrebbe avvenire entro il 2020.Carrozzeria specifica. La piattaforma dovrebbe essere quella della Fiesta, dalla quale ...

Il presunto Samsung Galaxy Sport svelato dalle prime immagini : OnLeaks ha pubblicato su Twitter quelle che dovrebbero essere le prime immagini rendering del Samsung Galaxy Sport. Guardiamole insieme L'articolo Il presunto Samsung Galaxy Sport svelato dalle prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Game of Thrones - Sansa incontra Daenerys : le prime immagini della nuova stagione : Mancano circa tre mesi al ritorno di Game of Thrones , conosciuto in Italia come Il Trono di Spade , che ad aprile tornerà con l'ultimissima stagione, la numero 8, che decreterà la fine della storia. ...

Ecco le prime immagini di Game of Thrones 8 e Watchmen : Durante la notte dei Golden Globe 2019, gli appassionati di serie tv hanno ricevuto una bella sorpresa. Come da tradizione, infatti, Hbo ha diffuso un promo dei titoli che animeranno il suo palinsesto nei prossimi dodici mesi. E nella pur breve clip i più attenti hanno potuto cogliere le immagini mai viste prime di serie attesissime come Watchmen, ma anche un incontro fatidico che sarà cruciale nell’ottava e ultima stagione di Game of ...

Catherine the Great - Helen Mirren diventa Imperatrice di Russia nelle prime immagini della miniserie Sky : Per una grande Imperatrice, ci vuole una grande attrice: e sarà proprio un'attrice del calibro di Helen Mirren a vestire i panni dell'Imperatrice russa Caterina II nella miniserie Catherine The Great, la cui messa in onda è prevista nel corso del 2019 su Sky Atlantic.Una co-produzione internazionale tra Sky e la Hbo, che fa parte dell'accordo siglato tra le due società per sviluppare produzioni su larga scala, con la collaborazione (nel ...

Le prime immagini di “Gomorra 4” - tra i registi c’è anche Ciro : Ecco le prime immagini di "Gomorra 4" che arriverà su Sky Atlantic, in esclusiva per l Italia, dal 29 marzo. Il teaser trailer riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto l'Immortale, Genny è rimasto per la prima volta solo. Oltre a lui, interpretato da Salvatore Esposito, appaiono gli altri protagonisti superstiti: Patrizia (Cristiana Dell Anna), Enzo (Arturo Muselli), ...

Gomorra - il 29 marzo arriva la quarta stagione. Ecco il teaser con le prime immagini dei nuovi episodi : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione. Il serratissimo teaser riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione ...

Ultima Thule - le prime immagini ad alta risoluzione dell'asteroide più lontano dalla Terra : L'asteroide Ultima Thule è il corpo celeste più lontano mai avvistato finora dall'uomo. Le prime immagini dai confini del Sistema solare sono arrivate nel giorno di Capodanno grazie alla sonda della Nasa New horizons, che scoperto l'oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper, a 6,4 miliardi

Impresa NASA - ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Volkswagen - Le prime immagini della Jetta GLi : Siamo in Germania, ma il prototipo delle immagini è un frutto proibito per i clienti europei: parliamo della Volkswagen Jetta e più precisamente della versione sportiva GLi, che potrebbe debuttare già nei prossimi mesi negli Stati Uniti.La Jetta GLi per i clienti sportivi. Sulle strade intorno al Nuerburgring è stato sorpreso un muletto della vettura, con protezioni applicate al frontale e alla coda per celare i nuovi paraurti e le modifiche ...

Land Rover Defender - Le prime immagini ufficiali : Dopo una serie di foto spia seguite da un teaser diffuso dalla Casa pochi giorni fa, la Land Rover ha rilasciato le prime immagini ufficiali della Defender, uno dei modelli più attesi dagli amanti dell'offroad. La nuova generazione, di fatto la seconda, sostituisce l'ultima versione dell'iconica fuoristrada inglese, prodotta fino al 2016, e si appresta a mostrare quindi il nuovo corso di una storia lunga 70 anni, nata nel 1948. Il ...

Terremoto a Catania - le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea : “Sono cadute le case” : Queste sono le prime immagini, circolate sui social questa notte, dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i comuni del Catanese. Qui ci troviamo a Zafferana Etnea, a est dal vulcano. Video Twitter/@arivtears L'articolo Terremoto a Catania, le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea: “Sono cadute le case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

prime immagini per un misterioso smartphone Nokia - senza notch e con tre fotocamere : Un nuovo smartphoneNokia, privo di notch e con una tripla fotocamera posteriore, e nel quale non sembra essere presente alcun lettore di impronte digitale. L'articolo Prime immagini per un misterioso smartphone Nokia, senza notch e con tre fotocamere proviene da TuttoAndroid.