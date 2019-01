Udinese | De Paul | Inter o Milan? Vedremo a giugno

Udinese - Pradè fa il punto sul caso De Paul : “cessione a gennaio? Ecco cosa dico” : Udinese, Pradè ha parlato di calciomercato, con un focus speciale sul gioiello della rosa, l’argentino Rodrigo De Paul “De Paul a gennaio non si muove“. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Pradè, è stato abbastanza chiaro oggi in conferenza stampa parlando del futuro del centrocampista argentino. In tanti hanno chiesto informazioni in merito a De Paul nelle ultime settimane, ma ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

De Paul alla Roma? / Calciomercato - Pellegrini : non partirà - è troppo importante per l'Udinese - esclusiva - : De Paul alla Roma? Intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini su una delle più forti ipotesi di Calciomercato in casa giallorossa.

Udinese - senti De Paul : “io all’Inter? Potevo andar via ma ho rinnovato” : Rodrigo De Paul non sembra essere affatto intenzionato a lasciare l’Udinese in tempi brevi, l’Inter ha sondato il terreno per l’argentino senza successo Rodrigo De Paul ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter del suo futuro in casa Udinese. Il calciatore argentino, intervistato da Skysport, è stato interpellato in merito alle reiterate voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Udine. Una delle possibili ...

Inter-Udinese - le formazioni ufficiali : nerazzurri con Keita - Nicola avanza De Paul : Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter-Udinese, le ...

Inter - occhi in casa Udinese per rinforzare la trequarti : nel mirino c'è De Paul : Una delle società che si muoveranno maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato è sicuramente l'Inter. Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, ha dichiarato nei giorni scorsi che per gennaio si vedrà di integrare la rosa, ma sarà la prossima estate che la società farà qualcosa di davvero importante. L'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, dimostra ulteriormente la volontà di Suning ...

VIDEO/ Udinese Roma - 1-0 - - De Paul : 'Avevo voglia di riscatto'. Gol e highlights della partita - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Udinese Roma , risultato finale 1-0, : gli highlights e i gol della partita, nella 13giornata del Campionato di Serie A.

Serie A : la Roma perde 1 a 0 contro l'Udinese - decide la rete di De Paul : Il giorno 24 novembre 2018 si è giocata un'altra partita di Serie A, dopo lo stop per la nazionale italiana di calcio. Il primo match del sabato pomeriggio è stato proprio quello alla Dacia Arena tra l'Udinese e la Roma di Eusebio Di Francesco. Il risultato finale è stato di 1 a 0 per i padroni di casa che sono riusciti a strappare tre punti importantissimi ai giallorossi. Per gli ospiti questa è un'altra sconfitta pesante, dopo quella in casa ...

Buona la prima per Nicola. L’Udinese batte 1-0 la Roma con De Paul : Una Roma davvero imbarazzante perde contro l’Udinese. Bene l’esordio di Nicola sulla panchina delL’Udinese. I friulani sconfiggono i giallorossi per

Udinese - il man of the match De Paul diventa leader : prima il gol - poi le scuse [VIDEO] : L’Udinese è tornata a vincere: l’arrivo in panchina di Davide Nicola ha portato nuova linfa alla squadra bianconera, che ha tenuto a bada la Roma e conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza. Se a cambiare è stato l’allenatore, non lo è stato l’uomo decisivo tra coloro che sono scesi in campo: Rodrigo De Paul, infatti, ha messo il pallone alle spalle di Mirante dopo una magia che ha messo fuori causa sia ...

Udinese - De Paul : 'Tornato da poco - ma dovevo mettereci la faccia dopo il rigore di Empoli. Ringrazio Velazquez' : Il centrocampista dell' Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma: 'Sono felice per i tifosi e per i miei compagni. Sono tornato solo da 48 ore ma volevo essere in campo e metterci la faccia dopo aver sbagliato il rigore a ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : De Paul affonda la Roma - Udinese ok! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 novembre 2018 si accendono gli anticipi della 13giornata.

Serie A - Udinese-Roma 1-0 : buona la prima per Nicola - decide De Paul : Udinese-Roma 1-0, PRIMO TEMPO 0-0 , MARCATORI: De Paul, U, al 9' s.t. UDINESE, 3-5-1-1,: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir, dal 25' s.t. Pezzella,; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...