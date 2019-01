Torino | concessioni a discoteche | assolto consigliere comunale Alberto Morano che fu

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Non è mai stata chiesta nessuna tangente al gestore di una discoteca all’interno del Parco del Valentino, il “Cacao”, per chiudere un occhio sugli abusi edilizi che avrebbero comportato la fine dell’attività. Ildi, candidato sindaco della Lega, è statodal gup Francesca Christillin: “Il fatto non sussiste”. Insieme a, notaio e tra i più critici della sindaca Chiara Appendino, sono stati assolti anche gli altri imputati: due persone politicamente vicine a lui, cioè l’exAngelo D’Amico e Antonio Biondino, candidato in passato nella lista civica, e due imprenditori nel settore dei locali notturni, Ferdinando Montalbano e Davide Lunardi. Il sostituto procuratore Gianfranco Colace aveva chiesto la condanna di tutti. Pererano stati chiesti 6 anni. Tuttavia l’impianto accusatorio non ha retto: “Ho grande ...