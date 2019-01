agi

Perché i traduttori automatici ancora non riescono a fare meglio traduttori umani?

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) ​Il 7 gennaio del 1954 andava in scena presso la Georgetown University di Washington, D.C., il primo esperimento di traduzione automatica di un testo scritto. Allora la notizia ebbe ampia copertura sui media internazionali, spingendo il governo degli Stati Uniti a investire nella linguistica computazionale, mentre gli autori dell’esperimento, organizzato in collaborazione con l’IBM annunciarono che entro tre o cinque anni avrebbero creato una macchina in grado di tradurre qualsiasi testo automaticamente.Dopo 12 anni di studi, il cammino verso un traduttore completamente automatico si dimostrò troppo lungo e i progressi troppo lenti, così il governo degli Stati Uniti, seguendo le raccomandazioni di un rapporto pubblicato nel 1966 dall’Automatic Language Processing Advisory Committee (ALPAC) decise di ...