Arriva Omni Ultimate - il powerbank definitivo che Non resta mai a secco : Nonostante le promesse periodiche di batterie di nuova generazione in grado di caricarsi in un lampo di mantenere i dispositivi elettronici accesi per giorni, al momento e nel prossimo futuro l’unica soluzione a disposizione per chiunque non voglia rimanere con il proprio gadget a secco di energia è una batteria esterna. Ecco perché Omni Ultimate, l’ultimo e più evoluto powerbank ideato dalla statunitense Omnicharge, ha avuto un ...

Shutdown - Trump : "muro Messico essenziale"/ Video discorso agli Usa - "blocco resta perché i dem Non cedono" : discorso agli Usa del Presidente Trump sullo Shutdown: 'muro in Messico essenziale, i dem non cedono e vanno contro interessi nazionali'. Il Video

La super coppia Tognazzi-Giallini racconta 'Non ci resta che il crimine' : Intervista a Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini per il film Non ci resta che il crimine. I due attori ci raccontano il loro nuovo film con la regia di Massimiliano Bruno. di Fulvia Caprara

Con la chiusura di Ultima Tv a Catania Non si arresta la desertificazione dell’informazione : Oggi chiude il telegiornale di UltimaTv. È l’ennesima redazione che viene smantellata in questi ultimi anni. Ricordiamo qualche anno fa

NBA – Kevin Love lontano dal rientro ma Non dai Cavs : “voglio restare ed essere in buona salute” : Kevin Love ancora lontano dalla ritorno in campo ma conferma la sua volontà di restare ai Cleveland Cavaliers Sulla pessima stagione dei Cleveland Cavaliers, oltre a diversi altri fattori come l’addio di LeBron James, obiettivi fin troppo alti (playoff) e il talento sovrastimato del rookie Sexton, pesa tanto l’assenza di Kevin Love. Il nuovo volto della franchigia é fuori da ottobre per un problema al piede, operato poi nel ...

Migranti - Scanzi : “Saviano su Di Maio? Non ha tutti i torti ma spesso mi ricorda il predicatore di ‘Non ci resta che piangere’” : “Saviano su Di Maio? Io amo gli intellettuali arrabbiati, ma mi sarebbe piaciuto che lo scrittore avesse dimostrato la stessa rabbia anche coi governi precedenti, nei confronti dei quali lo ricordo un po’ più mansueto”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ultime critiche al fiele dello scrittore Roberto Saviano sul vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che, nella vicenda della nave ...

Non ci resta che il crimine - tre uomini in una banda. Gassmann 'Uno spericolato action movie' : Ritorno agli Ottanta: il pop, le spalline imbottite, i mondiali di calcio. E la banda della Magliana. Questi gli ingredienti della commedia di Massimiliano Bruno , firma la sceneggiatura Nicola ...

Blauer USA al cinema con “Non ci resta che il crimine” : Blauer USA nel film “Non ci resta che il crimine”, regia di Massimiliano Bruno Blauer USA e il cinema italiano ancora una volta insieme per “Non ci resta che il crimine”, film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai cinema, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 10 gennaio con 01 Distribution. La commedia, interpretata da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, ...

Non si ferma all'alt e fugge sull'auto rubata carica di infissi 'sospetti' : arrestato 37enne : Un 37enne di Campi Salentina è stato arrestato dopo un folle inseguimento. La macchina era stata rubata come anche il suo carico: otto persiane in alluminio

Rooney Non perde il vizio : arrestato a Washington per ubriachezza molesta : Wayne Rooney ci ricasca, il campione inglese è stato arrestato lo scorso 16 dicembre negli Stati Uniti per ubriachezza molesta mentre insultava alcune persone a torso nudo. L'attaccante al primo anno ...

Migranti - Malta : Non faremo sbarcare i 49. Salvini : i porti restano chiusi : Un appello a fare sbarcare i Migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non...

Castel Volturno - Non si ferma all'alt : arrestato dopo inseguimento - : Nel pomeriggio del 5 gennaio, gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli e del Reparto prevenzione crimine hanno arrestato Antimo Ceparano, 45 anni, già sottoposto a libertà vigilata, per il ...

Migranti - Malta : Non faremo sbarcare i 49. Salvini : i porti restano chiusi : Un appello a fare sbarcare i Migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non...

Mourinho resta ‘in ferie’ - lo Special One rifiuta l’offerta di un su ex club : la porta però Non è del tutto chiusa! : Dopo essere stato esonerato dal Manchester United, Mourinho ha ricevuto un’offerta che lo Special One ha però cortesemente rifiutato Dopo l’esperienza con il Manchester United, terminata con l’esonero di qualche settimana fa, José Mourinho è diventato uno degli allenatore più ambiti in ambito internazionale. Lo Special One infatti ha ricevuto numerose offerte, una su tutte quella del Benfica, che ha esonerato da poco Rui ...