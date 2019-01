Fernando Aiuti | l’immunologo che con un bacio sfidò stigma Aids

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Unin bianco e nero nel dicembre 1991 che fece scalpore: protagonisti l’immunologoe una giovane sieropositiva. Unper vincere lo, quello celeberrimo della foto cone Rosaria Iardino, che ha mostrato agli italiani che il virus non si trasmette, appunto, con un. Nato a Urbino l’8 giugno del 1935,si è spento al Policlinico Gemelli di Roma all’età di 83 anni. Immunologo e politico italiano, lo specialista è stato fondatore e presidente onorario dell’Anl(Associazione nazionale per la lotta all’).è stato ordinario di Medicina interna, direttore e docente della Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica, coordinatore del Dottorato di ricerche in Scienze delle terapie immunologiche all’Università Sapienza di Roma (1980 – 2007). Specialista in Malattie infettive e ...