Con le donne di Francesca Reggiani | la satira è di Origine Controllata

Anticipazioni Uomini e donne over : Armando Confessa gli inContri segreti Con Noel : La puntata di Uomini e donne di ieri 8 gennaio ha lasciato i telespettatori perplessi soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Armando Incarnato e Noel Formica. La coppia ha lasciato intendere di vedersi soltanto a Roma in occasione delle registrazioni, ma tali parole non hanno cancellato i dubbi sulla loro relazione, soprattutto perché in passato lei lo aveva definito "stalker" dato che pare la chiamava continuamente al telefono. La loro ...

Sara Affi Fella : "Io anoressica dopo Uomini e Donne". Una fonte anonima rivela : "Ha rivisto Nicola Panico mentre era fidanzata Con Vittorio Parigini" : Vi ricordate Sara Affi Fella, l'ex tronista che nel corso di Uomini e Donne aveva mantenuto una relazione parallela con Nicola Panico tanto da nasconderlo nell'armadio quando un suo corteggiatore è andato a farle visita? Ebbene, Chi ha intervistato la ragazza, che ha svelato il periodo successivo allo scandalo. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno ...

Conte e i migranti : «Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo». Lui : «Non cambio idea» : Dl sicurezza, manovra, Tav, gilet gialli. Il premier a 360 gradi sui nodi al pettine del governo: «Giovedì reddito di cittadinanza e quota 10 in Cdm»

Uomini e donne - sceneggiata sConvolgente di Gianluca : si butta ai piedi di Roberta - lei lo umilia : Grosse sorprese alla puntata del Trono Over dell'8 gennaio di Uomini e donne , il regno di Maria De Filippi . Gianluca Scuotto e Roberta , infatti, hanno letteralmente sconvolto il pubblico. Si parla ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso racConta la sua malattia : “Sindrome di Raynaud” : Andrea Dal Corso si confida sui social raccontando la sua malattia. Come è solito ormai a tutti i personaggi più o meno noti anche il bel corteggiatore di Uomini e Donne affida ad un post di Instagram il suo dispiacere per una malattia di cui ha sofferto. Andrea già da un po’ di tempo è uno dei protagonisti indiscussi del programma pomeridiano di Maria de Filippi. Sin dalla sua comparsa in tv siamo abituati a vederlo deciso e sicuro di sé, e ...

ANGELA DI IORIO/ Uomini e donne - nuova lite Con Tina Cipollari : 'È un'arrampicatrice sociale' : ANGELA di IORIO, Uomini e donne: sarà lei la protagonista del trono over di oggi grazie all'arrivo del fratello di Tina Cipollari pronto a corteggiarla

Uomini e Donne : Sara Confessa : 'Ero drogata di tv e ho sofferto di anoressia' : La protagonista in negativo delle polemiche di Uomini e Donne dello scorso anno è stata senza ombra di dubbio Sara Affi Fella, salita alla ribalta delle cronache di gossip per avere mentito e preso in giro la redazione fingendo di essere single durante il trono del popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Dopo lo scandalo che ha travolto la ex tronista, abbiamo assistito ad un suo ...

Uomini e Donne anticipazioni : ANDREA Continua a baciare ARIANNA ma FEDERICA… : Inizia a complicarsi il percorso di ANDREA Cerioli a Uomini e Donne: grazie alle anticipazioni emerse sul web, pare che il bolognese sia sempre più diviso tra ARIANNA e Federica, le sue due corteggiatrici. Nel corso delle ultime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi, il ragazzo ha detto di avere dei dubbi verso le fanciulle ma, nonostante questo, ha nuovamente baciato ARIANNA. Tutto è cominciato quando la De Filippi ha ...