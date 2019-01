Il Salone delle Meraviglie | l' oro di Federico Fashion Style sono le clienti

Il Salone delle Meraviglie - Federico Lauri 'parrucchiere dei vip' : "Valeria Marini mi ha portato fortuna" : Vanta oltre 200.000 followers su Instagram e a partire da domani, in prima tv assoluta, alle 22:40 su Real Time, lo potremo seguire anche dal piccolo schermo in un programma tutto suo, per una vera sfida all'ultimo colpo di sole.Stiamo parlando di Federico Lauri, 29enne di Anzio divenuto famoso per essere il parrucchiere dei Vip e che da domani aprirà le porte della sua boutique a tutta Italia grazie a Il Salone delle Meraviglie, nuovo ...