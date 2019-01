Arriva il vino di Unicorno E’ rosa | glitterato ed è “fatto con le lacrime dell’animale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Immaginate un appuntamento romantico. La cena è finita, una breve passeggiatina per le vie buie della città e poi, sotto un porticato poco frequentato, la fatidica domanda.A: “Ti va di venire da me a bere qualcosa?”. B: “Ma no, dai, domani devo alzarmi presto, forse è meglio che…”. A: “Dai, ho dell’ottimodi”. B:”Ah! Non sapevo che esistesse una località che si chiama così”. A: “Infatti non esiste: è propriofatto con ledi”.B si guarda intorno, in preda al panico, ma non sembra passare anima viva. Taxi, nemmeno a parlarne, Allora inizia a correre all’indietro, inciampa, suda, tenta di sorridere, e in tre, quattro minuti al massimo è fuori dal campo visivo di A che alza le spalle, non capisce, va a casa e si versa un bicchiere diNon è una puntata ...